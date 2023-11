Koken op gas slechter voor de luchtkwaliteit dan elektrisch koken

In keukens waar met gas wordt gekookt is de luchtkwaliteit een stuk minder dan waar elektrisch wordt gekookt. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van TNO. Er is in de dagelijkse praktijk gemeten hoeveel stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO) en fijnstof (PM2,5) vrijkomt bij het koken op gas vergeleken met elektrisch koken.

Voor het onderzoek kookten 250 deelnemers in zeven landen allemaal minimaal drie van de zeven dagen thuis. Ongeveer 80 procent kookte op gas en 20 elektrisch. Daaruit bleek dat een "significant hogere concentratie" stikstofdioxide is gevonden in de keukens van huishoudens die op gas koken vergeleken met koken op elektriciteit.

Een kwart van de Nederlandse huishoudens die op gas kookte, overschreed de aanbevolen NO2-richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) per uur. "En bij huishoudens die elektrisch kookten zagen we geen enkele overschrijding", zegt Piet Jacobs, onderzoeker van TNO. "De waardes kwamen zelfs tot boven het bereik van ons meetapparatuur."

Astma

Koken op gas verhoogt volgens TNO het risico op astma bij kinderen met 20 procent. Ook mensen die al astma hebben kunnen vaker klachten krijgen aan de luchtwegen.

Wel werden bij zowel mensen die elektrisch kookten als op gas aanzienlijk hoge niveaus van fijnstof gemeten. Dat heeft onder meer te maken met welk gerecht er wordt bereid, zoals het bakken van vlees, wat ten koste gaat van de luchtkwaliteit.

TNO adviseert mensen die koken, ongeacht op welke manier, om de afzuigkap tijdens het koken aan te zetten. Ook wanneer een eitje wordt gekookt. "Als je een pannetje water opzet dan komen ook die stikstofdioxide en ultrafijnstof vrij en die moeten direct afgevoerd worden. Zeker bij een open keuken verspreidt dat naar de woonkamer."

Eerder was al bekend dat koken op gas slechter voor de gezondheid is, maar nu is voor het eerst een praktijkonderzoek gedaan. Daarvoor werd bij mensen een kastje met sensoren neergezet die de lucht mat.

In het onderzoek werd rekening gehouden met externe factoren die de meetwaardes kunnen beïnvloeden. Zo werd er niet gerookt in huis en de woning was niet in de buurt van een drukke hoofdweg of een industrieel complex wat de luchtkwaliteit slechter kunnen maken.