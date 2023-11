G7 roept op tot humanitaire gevechtspauzes in Gazastrook

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen in een gezamenlijke verklaring op tot humanitaire pauzes in de oorlog tussen Israël en Hamas. Die verklaring hebben ze opgesteld na een tweedaagse ontmoeting in de Japanse hoofdstad Tokio.

De ministers van de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen dat ze "humanitaire pauzes" steunen om "urgent nodige hulp te faciliteren, burgers te kunnen verplaatsen en gijzelaars te bevrijden".

Balans proberen te vinden

In de verklaring wordt een balans gezocht tussen het recht van Israël op zelfverdediging en het recht van Palestijnse burgers om zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven van bombardementen en blokkades.

Zo zeggen de ministers dat de G7 enerzijds onder meer sancties instelt om te voorkomen dat Hamas "gefinancierd wordt voor het uitvoeren van gruweldaden". Anderzijds veroordelen ze "de onacceptabele toename van extremistisch geweld door kolonisten tegen Palestijnen".

Dat laatste geweld door extremistische Joodse kolonisten ondermijnt de veiligheid op de bezette Westelijke Jordaanoever en brengt het perspectief op vrede in het gebied in gevaar, zegt de G7.

"We willen dit conflict allemaal zo snel mogelijk beëindigen en tegelijk het menselijk lijden minimaliseren", zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Maar een wapenstilstand vindt hij niet wenselijk.

Blinken: "Zoals we hebben besproken met de G7-collega's moet iedereen die oproept tot een staakt-het-vuren uitleggen wat gedaan kan worden tegen de onaanvaardbare consequenties die dit waarschijnlijk met zich meebrengt".

Daarmee doelt Blinken onder meer op het feit dat Hamas dan op papier in staat blijft "om aanvallen zoals die van 7 oktober opnieuw en opnieuw en opnieuw uit te voeren".

Voorwaarden voor vrede

Voor blijvende vrede moet er volgens de G7-leiders aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mogen er geen gedwongen verplaatsingen van Palestijnen in de Gazastrook plaatsvinden.

Ook mag Gaza niet opnieuw bezet, geblokkeerd of belegerd worden. Daarnaast mag het grondgebied niet kleiner worden en moeten stappen ondernomen worden tegen terroristische activiteiten vanuit de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever.