Theatercollectief Female Economy wint Cultuurfonds Prijs: 'Hecht, creatief en uniek'

De Cultuurfonds Prijs is dit jaar gewonnen door theatercollectief Female Economy. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt op NPO Radio 1. Ieder jaar gaat de prijs naar een instelling of persoon die zich langdurig inzet voor cultuur of natuur. Dat gebeurt sinds 2010.

"Dit hechte, creatieve en unieke collectief geeft het woord verbinding écht betekenis, door mensen van overal op onverwachte plekken samen te brengen en als deelnemer of publiek te betrekken bij fantastische voorstellingen", zegt Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds.

Actrice en theatermaker Adelheid Roosen richtte 25 jaar geleden de stichting op. Roosen en toneelregisseur Ola Mafaalani zijn samen de artistiek leiders van hun zelfbenoemde "theaterroedel". Op hun website zeggen ze "innig dankbaar en diep geroerd" te zijn door de prijs en noemen het een kroon op hun werk.

'Verdiepen in een ander'

De adviescommissie van het fonds noemt het theatercollectief een groot voorbeeld. De commissie is erg te spreken over hoe Female Economy "mensen letterlijk op cultureel sleeptouw" neemt. "De verhalen zijn echt, de artistieke waarde heel hoog. En de werkwijze is uniek: werkelijk rondlopen in elkaars leven, je verdiepen in de ander om daarna kunstenaars en buurt- en stadsbewoners samen laten werken."

Dat zorgt volgens de commissie niet alleen voor mooie voorstellingen, maar ook voor "gelijkwaardigheid en intense verbinding met nieuwe groepen in de samenleving, betrokkenheid. Een cultureel en positief tegengeluid in de huidige polarisatie."

Op 20 november is de feestelijke ceremonie in Theater Zuidplein in Rotterdam. Koningin Máxima reikt dan de prijs van 100.000 euro uit aan het theatercollectief. Vorig jaar ging de prijs, toen nog de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, naar de Anne Frank Stichting.