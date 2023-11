Nederlandse motorcoureur Pos (54) overlijdt na crash in Argentinië

"Dit ongeluk laat een diepe leegte achter en werpt een droevige schaduw over een evenement dat gekenmerkt zou moeten worden door enthousiasme en sportiviteit", laat de internationale motorsportbond weten op de website.

Tijdens een zesdaagse motorcrosswedstrijd in Argentinië is de 54-jarige Nederlander Albert Pos om het leven gekomen. Op de tweede dag van het off-road evenement FIM International Six Days Enduro (ISDE) werd een val van zijn motor hem fataal. Dat bevestigt de internationale motorsportfederatie FIM.

Pos, die woonde in België en reed op een Belgische licentie, deed mee aan de zesdaagse langeafstandscross door het Argentijnse binnenland in een team met zijn landgenoten Nigel Blömer en Alex Selling. Tijdens de tweede etappe in de provincie San Juan viel hij door onbekende oorzaak van zijn motor.

Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar Pos overleed op weg naar het ziekenhuis. In de eerste etappe was hij al voortijdig gestopt, omdat hij bevangen was door de hitte.

Minuut stilte

Voorafgaand aan de derde etappe is er woensdag een minuut stilte ter nagedachtenis aan Pos. Ruim 350 coureurs uit dertig landen nemen deel aan de enduro in Argentinië.