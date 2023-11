Een zwakke economie en toch grote winsten voor de Nederlandse banken

De economie krimpt, het kabinet is demissionair en er zijn veel spanningen in de wereld. Maar gezien de cijfers merken de grote banken in Nederland hier allemaal niets van. Bij zowel ABN Amro als ING schoot in het derde kwartaal van dit jaar de winst door het dak.

Over de eerste negen maanden van dit jaar kwam ABN Amro uit op 2,2 miljard euro nettowinst, 42 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens ABN-topman Robert Swaak komt dit vooral door hogere inkomsten door de hoge rente. Daarnaast worden er meer hypotheken en bedrijfsleningen verstrekt. Gekeken naar het afgelopen derde kwartaal noteert de bank een winst van 759 miljoen, 2 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Vorige week maakte ING voor het tweede opeenvolgende kwartaal een verdubbeling van de winst bekend. In de eerste drie maanden van dit jaar verdrievoudigde de winst zelfs. ING kondigde daarbij aan dat het aandeelhouders extra gaat belonen. De bank gaat voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen en dat levert beleggers een hogere winstuitkering op.

Oorlogen

De grote winsten zijn opvallend omdat de Nederlandse economie zich in een recessie bevindt. ABN Amro merkt wel dat de economie stagneert, maar ziet dat nog niet direct terug in zijn resultaten: "Concrete last van de afkoelende economie hebben we nog niet. Wat we wel zien is dat de faillissementen beginnen toe te nemen."

Zowel ABN als ING waarschuwt voor onvoorspelbare gevolgen van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Swaak van ABN zegt: "Momenteel hebben we daar niet concreet last van. We hebben daar geen directe belangen, maar als het conflict zich gaat verbreden naar aanpalende landen dan heeft dat mogelijk wel consequenties voor de olieprijzen." Hoge olieprijzen kunnen een sterk afremmend effect hebben op de economie.

Spaarrente

Jarenlang ontvingen spaarders amper rente op hun spaargeld. Inmiddels loopt de spaarrente een beetje op. Bij de drie grootste Nederlandse banken (ING, ABN Amro en Rabobank) ligt de spaarrente nu tussen de 1,5 en 2 procent. ABN Amro constateert dat de relatief lage spaarrente effect heeft op sommige spaarders: "We zien dat klanten hun geld verplaatsen naar producten waar ze een hogere vergoeding krijgen."

ING-Topman Van Rijswijk stipt aan dat de rente bij banken altijd achter verhogingen van centrale banken aanhobbelt. "Toen de rente bij de ECB in 2014 negatief werd, duurde het zes jaar voor de rente bij banken ook negatief werd. De spaarrente bij ING Nederland is vorig kwartaal verdubbeld. En als je kijkt naar alle markten waar ING met een consumentenbank actief is, dan betalen we gemiddeld genomen de hoogste spaarrente in Nederland."