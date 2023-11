Meer mensen ontvluchten Sudan: in paar dagen duizenden mensen de grens over

Het aantal vluchtelingen dat vanuit Sudan de grens met Tsjaad oversteekt is de afgelopen dagen weer fors gestegen. Volgens Artsen zonder Grenzen kwamen er in de eerste drie dagen van deze maand ongeveer 7000 mensen de grens over, net zoveel als in heel oktober. De gevechten in de westelijke regio Darfur nemen toe, merkt de internationale hulporganisatie. Maar ook op andere plekken in het land wordt gevochten. Zo kwamen er dit weekend rondom de Sudanese hoofdstad Khartoem zeker 35 burgers om het leven. Al sinds april woedt een bloedige strijd tussen twee rivaliserende groepen: het regeringsleger van Sudan is in gevecht met de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). De burgerbevolking van het land lijdt daar zwaar onder. De RSF vecht onder leiding van generaal en vicepresident Mohamed Hamden Dagalo, beter bekend als Hemedti, die de macht wil overnemen. Westerse landen hebben hun burgers uit Sudan geëvacueerd; de Sudanese bevolking blijft achter. Sinds het begin van de oorlog stierven volgens de Verenigde Naties (VN) al ruim 9000 Sudanezen en sloegen meer dan zes miljoen mensen sloegen op de vlucht.

Correspondent Afrika Elles van Gelder: "Ik heb zelf contact met veel mensen aan de grens tussen Darfur en Tsjaad. Ook zij zeggen dat er heel veel nieuwe mensen aankomen. Zij vertellen nieuwe verhalen van geweld, ook etnisch geweld van die Arabische milities gericht op Sudanezen van Afrikaanse afkomst. Opvallend is dat er vooral vrouwen en meisjes aankomen. Dat betekent dus ook, zeggen mensen daar, dat er weer gericht gezocht wordt naar mannen en jongens. Dat zijn verhalen die we de afgelopen maanden ook al hebben gehoord, maar dit is wel echt een opleving. Het is weer een volgende golf. Het gaat door: de milities hebben steeds meer terrein in handen in Darfur. Dat betekent dat steeds meer burgers onveilig zijn. In een nieuw VN-rapport gaat het over gruwelijkheden van vrouwen en jonge meisjes die zijn ontvoerd en geketend. De omstandigheden lijken op slavernij. Ook is er seksueel geweld. Hoe groter dat gebied wordt dat zij in handen hebben, hoe onoverzichtelijker het wordt. We zien ook dat er andere milities en gewapende groepen komen om te plunderen."

Gisteren waren er onderhandelingen in Jeddah, Saudi-Arabië tussen de strijdende partijen. Daar is afgesproken om humanitaire hulp mogelijk te maken in Sudan. Bij die gesprekken waren ook gastland Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en de Oost-Afrikaanse organisatie Intergovernmental Authority on Development betrokken. De gesprekken tussen de partijen begonnen vorige maand. De bemiddelende partijen zijn tevreden over de toezeggingen over humanitaire hulp, maar hadden liever een wapenstilstand als uitkomst gezien. De landen deden dan ook een oproep aan het regeringsleger en de RSF om de belangen van Sudanese burgers op de eerste plaats te zetten en een einde te maken aan het conflict.

Correspondent Afrika Elles van Gelder: "Het wordt aan de grens met Tsjaad steeds minder makkelijk voor hulporganisaties om Sudan binnen te gaan. Ik zag destijds (zo'n twee maanden geleden, red.) dat er verkenningsmissies waren. Verschillende internationale organisaties keken toen of ze weer naar binnen konden om hulp te bieden aan die miljoenen interne vluchtelingen. Dat is de afgelopen maanden ook wel gebeurd, maar als er weer meer geweld is, wordt dat weer ingewikkelder."

Er wordt geschat dat er zo'n 1,1 miljoen mensen de grens zijn overgestoken naar buurlanden, zegt Artsen zonder Grenzen. Het merendeel van hen is nu in Tsjaad. Zo zijn er inmiddels meer dan 500.000 mensen gevlucht uit Darfur over de grens bij Tsjaad, en velen hebben verschrikkelijke verhalen. In september ging correspondent Elles van Gelder naar een vluchtelingenkamp in Tsjaad op de grens met de Sudan:

Correspondent Elles van Gelder ging naar een vluchtelingenkamp in Tsjaad op de grens met de Sudan. Er zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen gevlucht uit Darfur, en velen hebben verschrikkelijke verhalen. - NOS