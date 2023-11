Werkstraf voor 16-jarige jongen na racistische opmerking tegen Ajacied Brobbey

De 16-jarige jongen die een racistische opmerking maakte tegen Ajax-speler Brian Brobbey na de wedstrijd FC Twente-Ajax krijgt een werkstraf of een leeropdracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) bij RTV Oost.

De jongen, een supporter van FC Twente, schold de Ajaxspits na afloop van de wedstijd op 17 september uit voor "kankeraap". Hij rende weg, maar kon door de politie worden opgespoord.

Een paar dagen na het incident schreef de jongen een excuusbrief aan Brobbey.

Stadionverbod

Voetbalbond KNVB heeft de jongen direct een stadionverbod opgelegd. De bond wijst erop dat racisme en discriminatie streng worden gestraft, zoals ook in het plan Ons Voetbal is van iedereen staat. "Gevolg van deze maatregelen is onder meer dat als iemand discriminerende dingen tegen een speler roept, hij of zij een landelijk stadionverbod van 20 jaar krijgt", aldus de KNVB na het incident bij RTV Oost. Maar of de jongen die maximale straf nu krijgt, is nog onduidelijk.

Daar komt dus nu een werkstraf of leeropdracht bij. "Bij de vraag hoe deze zaak afgedaan moet worden, heeft de officier van justitie verschillende belangen tegenover elkaar afgewogen", laat het OM weten. "De jongen is nooit eerder met politie in aanraking is geweest. Hij heeft gehandeld onder groepsdruk en de impact van zijn daad niet kunnen overzien."

Gezien de leeftijd van de jongen, wil het OM niet zeggen wat de straf precies inhoudt.