Vanavond op tv: In gesprek met CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewt Nieuwsuur de lijsttrekkers van de veertien grootste politieke partijen. In deze speciale verkiezingsuitzendingen ontleden we de partijen aan de hand van hun verkiezingsprogramma's en stemgedrag. Kiezers uit eigen kring komen aan bod met verwachtingen, ambities en kritiek.

Vanavond staat de hele uitzending in het teken van het CDA, dat probeert op te krabbelen na tegenvallende verkiezingsuitslagen maar veel last heeft van concurrenten BBB en NSC. Lijsttrekker Henri Bontenbal is te gast.