Burgemeester Gorinchem op de markt bedreigd met de dood

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem is maandagochtend op de drukke weekmarkt met de dood bedreigd. Een man op klompen beklaagde zich over 'de macht' van de burgemeester en riep daarna "de kogels komen".

Melissant werd opgevangen door omstanders en heeft daarna aangifte gedaan bij de politie. Volgens Rijnmond heeft dezelfde man de burgemeester afgelopen zomer ook al bedreigd. Toen wachtte hij Melissant op bij haar huis en riep: "de tijd is gekomen. Ik ga je vermoorden."

Melissant (CDA) is sinds 2017 burgemeester van Gorinchem, in augustus werd ze herbenoemd.

Afgelopen zomer stond de bedreiger plotseling voor haar woning. Melissant liep buiten en zag dat hij haar in de gaten hield. Vervolgens uitte hij zijn doodsbedreiging. Ze vluchtte haar huis in. Ook toen deed ze aangifte. Maar omdat er geen audio-opnames waren of getuigen werd de zaak geseponeerd door het OM.

Winkelend publiek

Bij zijn nieuwe doodsbedreiging afgelopen maandag trok dezelfde man zich niets aan van het winkelend publiek. Voordat hij zijn opmerking over de kogels maakte, begon hij te foeteren. Hij riep dat hij 'autonoom' is en niet naar de burgemeester hoeft te luisteren. Daarna beende hij weg. De politie bevestigt de aangifte en doet onderzoek. Voor zover bekend is de man nog niet aangehouden.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) omschrijft autonomen als een 'substroming' binnen een grotere groep mensen die anti-overheid is. Om hoeveel mensen het precies gaat weet de dienst niet. Geschat wordt dat het er zo'n 10.000 zijn. Autonomen menen dat de Nederlandse wetten en regels niet voor hen gelden en weigeren bijvoorbeeld zorgpremie of belasting te betalen.

Wraak voor woningsluiting

Burgemeester Melissant werd in 2021 ook al bedreigd, toen door een 53-jarige inwoner van de stad. Melissant had zijn woning gesloten na een drugsvondst. De man dreigde toen als wraak met zijn auto het huis van de burgemeester binnen te rijden.

Lokale en regionale politici melden steeds vaker dat ze te maken krijgen met agressie vanwege hun werk. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid uit 2022. Ongeveer de helft van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden heeft er ervaring mee.

Maandag werd bekend dat burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen bij het gemeentehuis in Made bedreigd en beledigd is om zijn geaardheid. De 76-jarige verdachte heeft de burgemeester tevens geprobeerd aan te rijden, maakte de politie bekend.