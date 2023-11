Politieke prominenten betrokken bij verdachte transacties van 14 miljard euro

Het gaat bijvoorbeeld om staatshoofden, parlementsleden, hoge rechters of topmensen van staatsbedrijven. Er is extra toezicht op de transacties van dit soort hooggeplaatste personen en hun familieleden omdat ze vatbaar zijn voor omkoping en corruptie.

Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) naar zogeheten Politiek Prominente Personen (PEP, in het Engels). In het AMLC werken onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de financiële opsporingsdienst FIOD, banken en accountantskantoren samen.

Een Angolese presidentsdochter die 52 miljoen euro wegsluist via een Amsterdamse bv. Of de dochter van een Moldavische politicus van wie de studie in Maastricht betaald werd vanaf een bankrekening op de Britse Maagdeneilanden .

Als die aanwijzingen er zijn, dan geeft de FIU een transactie het stempel 'verdacht'. Die verdachte transacties worden vervolgens gedeeld met bijvoorbeeld de opsporingsdiensten als de FIOD en inlichtingendiensten. Die kunnen dan vervolgens samen met het Openbaar Ministerie kijken of er genoeg houvast is om iemand te vervolgen.

Financiële instellingen moeten verplicht opvallende geldstromen van hun klanten melden. Hetzelfde geldt voor makelaars, kunsthandelaars, casino's en cryptobedrijven. De meldingen van deze poortwachters komen uit bij de Financial Intelligence Unit (FIU), een overheidsinstelling die de meldingen onderzoekt op mogelijke aanwijzingen voor witwassen of terrorismefinanciering.

Ruim honderd prominenten waren betrokken bij de 14 miljard euro die tussen 2011 en 2023 als verdacht werd aangemerkt. Een aantal van die prominenten heeft de Nederlandse nationaliteit. Maar de meesten zijn buitenlands, een deel van hen staat op een sanctielijst. Hun namen maken de onderzoekers niet openbaar.

De geldstromen kwamen boven water doordat bijvoorbeeld banken ze opvallend vonden. Na onderzoek kregen ze het stempel verdacht. De piek daarvan lag in 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rusland zowel in het lijstje met landen waar het meeste geld vandaan kwam als in het lijstje waar het meeste geld naartoe ging staat.

Letland en Angola

In die lijstjes staan - zoals te verwachten - ook veel landen die een reputatie hebben als doorstroomland of verhullingsparadijs, zoals Cyprus, Zwitserland, Luxemburg, de Verenigde Arabische Emeritaten, Monaco, de Maagdeneilanden en Singapore.

Maar er komen ook minder voor de hand liggende landen uit het onderzoek naar voren. Zo staat Letland zowel bij de inkomende als uitgaande bedragen in de top 10, gaat er veel verdacht geld uit Nederland naar Portugal, Suriname en Groot-Brittannië en komt er veel binnen uit Ghana, Frankrijk en Angola.

Dat laatste land is geen verrassing voor de trouwe volgers van corruptienieuws. Een internationaal consortium van journalisten - waaronder Trouw en het FD - onthulde in 2020 dat Isabel dos Santos, de dochter van de oud-president, haar miljarden verdiend had met corruptie en kleptocratie. Het geld sluisde de "rijkste vrouw van Afrika" weg via Nederland.