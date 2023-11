Rellen bij protest tegen amnestie voor Catalaanse separatisten in Madrid

Bij een protest voor het hoofdkwartier van de Spaanse socialistische partij (PSOE) in Madrid zijn gisteravond rellen uitgebroken. Duizenden Spanjaarden, volgens de autoriteiten zo'n 7000, gingen de straat op om te protesteren tegen de amnestie die premier Sánchez wil verlenen aan de Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid probeerden uit te roepen.

De actie begon rond 20.00 uur en rond 22.00 uur gisteravond brak het geweld uit, meldt dagblad El País. Een deel van de betogers gooide met stenen, vuurwerkbommen, volle bierflessen en andere voorwerpen naar de politie. Ook bracht een deel de Hitlergroet en werd er door sommigen "Viva Franco" geroepen, verwijzend naar het dictatoriale regime van fascistenleider Francisco Franco, dat tussen 1939 en 1975 regeerde in Spanje.

De politie zette traangas in en gebruikte wapenstokken. Dagblad La Vanguardia meldt dat er zeker 39 mensen gewond zijn geraakt, onder wie 29 politieagenten. Zeker zes mensen zouden zijn gearresteerd.

Steun van Catalaanse partijen

De betogers zijn woedend over het plan van premier Sánchez om amnestie te verlenen aan de separatisten die in 2017 probeerden om via een illegaal referendum onafhankelijk te worden. Sánchez hoopt zo samen met de Catalanen een meerderheid te vormen in het Spaanse parlement.

De PSOE van Sánchez verloor in juli de verkiezingen van de rechts-conservatieve Partido Popular, maar die wist geen coalitie te vormen. Als Sánchez nu gesteund zou worden door de linkse en Catalaanse partijen, zou hij alsnog weer premier kunnen worden.

Vooral voor Spaanse nationalisten is het amnestieplan niet te verteren. Zij hebben niets op met de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd en willen de politici achter het illegale referendum opgesloten zien worden. Betogers scandeerden ook dat de Catalaanse separatist Carles Puigdemont gevangen moet worden gezet, net als Sánchez zelf.

Telegram

Maandag demonstreerden ook al duizenden mensen. Onder de aanwezigen waren ook gisteren parlementariërs van de radicaal-rechtse partij Vox. El País meldt dat er ook in extreemrechtse groepen op Telegram werd opgeroepen om bij het kantoor van de socialisten te demonstreren. Het protest lijkt ook breder dan alleen een actie tegen het amnestieplan. Een deel van de aanwezigen scandeerde "Spanje is christelijk, niet islamitisch", schrijft El País.

Premier Sánchez heeft het geweld veroordeeld. "Sociale vooruitgang en samenleven zijn de moeite waard. Ze zullen de PSOE niet breken", schrijft hij op X.