Na succes Mario-film werkt Nintendo nu ook aan Zelda-verfilming

Na het succes van The Super Mario Bros. Movie werkt gamegigant Nintendo nu ook aan een film die is gebaseerd op The Legend of Zelda. Dat heeft de gamegigant aangekondigd, een dag nadat het concern zijn winstverwachting heeft verhoogd in verband met de sterke vraag naar games voor de Nintendo Switch.

Shigeru Miyamoto, de geestelijk vader van zowel de Mario- als Zelda-games, schrijft op X dat hij al een aantal jaar aan de film werkt. "Het zal nog even duren voordat de film af is, maar ik hoop dat jullie ernaar uitkijken om hem te zien", aldus de legendarische game-ontwikkelaar.

Miyamoto maakt de film samen met filmproducent Avi Arad, die eerder CEO en oprichter was van Marvel Studios. Arad produceert al twintig jaar grote Hollywoodproducties die gebaseerd zijn op Marvel-strips, zoals Spider-Man en X-Men. Regisseur van film is Wes Ball (Maze Runner, Kingdom of Planet of the Apes) en scenarioschrijver Derek Connolly (Jurassic World) is verantwoordelijk voor het script.

Bijna veertig jaar oud

Verdere details over de film zijn nog niet bekendgemaakt, maar duidelijk is dat het verhaal wordt gebaseerd op de al bijna veertig jaar populaire gamereeks The Legend of Zelda. Die spellen gaan over de zwijgzame held Link die meestal prinses Zelda en haar koninkrijk Hyrule moet beschermen tegen een kwaadaardige macht.

Gisteren bleek nog dat het nieuwste deel van de reeks, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voor de Nintendo Switch, dit jaar wereldwijd ongeveer 19,5 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Zo'n 10 miljoen exemplaren van dat spel werden in de eerste drie dagen na de lancering in mei verkocht.

Breder entertainmentbedrijf

Eerder was Miyamoto nooit happig op game-verfilmingen, maar na de Super Mario Bros.-film van dit jaar lijkt hij er meer voor open te staan. Die film bracht wereldwijd ruim 1,3 miljard dollar op.

De Zelda-film past ook in de strategie van Nintendo om het gameconcern om te vormen tot een veel breder entertainmentbedrijf, dat bijvoorbeeld ook filmproducties en pretparkattracties onder zich heeft. Nintendo draait op voor ruim 50 procent van de kosten van de film. Sony, dat vele superheldenfilms maakte en ook verantwoordelijk is voor Nintendo-concurrent PlayStation, financiert ook mee.