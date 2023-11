Manchester City en Leipzig door in Champions League, PSG verrassend onderuit in Milaan

Met nog twee duels te gaan in groep G heeft Manchester City zich verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Champions League. De formatie van trainer Pep Guardiola won in eigen huis met 3-0 van Young Boys uit Zwitserland. Ook RB Leipzig is door naar de achtste finales, na een 1-2 zege op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Ongeslagen reeks van 28 duels Vijf jaar geleden verloor Manchester City voor het laatst een thuisduel in de Champions League. In september 2018 vertrok Olympique Lyon met een 2-1 zege uit het Etihad-stadion. Sindsdien kwam de Engelse club tot een ongeslagen reeks die inmiddels 28 wedstrijden voortduurt. Erling Haaland zette de thuisploeg via een benutte strafschop op voorsprong. Daarmee incasseerde Young Boys voor het zestiende Champions League-duel op rij een tegendoelpunt. Vlak voor rust tekende Phil Foden voor de 2-0. Met een afstandsschot zorgde Haaland na de pauze voor de derde goal van de avond.

Foto: 8dbe692e-36f2-3c91-9971-cb2bfc900c6f - EPA

Leipzig kwam tegen Rode Ster op voorsprong via een fraai doelpunt van Xavi Simons. De Oranje-international liet zich niet van de bal zetten en schoot met een bedachtzame krul in de verre hoek. Dat Leipzig bij rust slechts een marge van één doelpunt had, was tegen de verhoudingen in. Leipzig kreeg een aantal grote kansen, maar miste de effectiviteit om verder afstand te nemen van de Serviërs die deze Champions League-campagne nog geen wedstrijd wonnen. In de tweede helft lukte het Leipzig wel om nogmaals te scoren. Loïs Openda, de Belgische oud-speler van Vitesse, maakte de 0-2. Door een eigen doelpunt van Leipzig-verdediger Benjamin Henrichs kwam Rode Ster enkele minuten later nog terug in de wedstrijd.

Milan wint met Reijnders in basis In poule F heeft AC Milan in San Siro met 2-1 gewonnen van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. De hele wedstrijd kreeg PSG-doelman Gianluigi Donnarumma de hoon van het thuispubliek over zich heen. De jeugdspeler van AC Milan vertrok twee jaar geleden transfervrij naar Parijs, de supporters van Milan waren het nog niet vergeten. Extra pijnlijk was het dat een oud-speler van aartsrivaal Internazionale - met de toepasselijke naam Milan Skriniar - de 0-1 binnenkopte binnen tien minuten na een doorgekopte corner. AC Milan - met Oranje-international Tijjani Reijnders zoals altijd in de basis - draait de laatste weken niet goed maar de vroege achterstand bracht geen extra spanning op de benen.

Foto: 8f0daa68-41e7-3a9a-86fc-2482ed3b955c - AFP

Even later maakte Rafael Leão de gelijkmaker met een omhaal uit de rebound. Het eerste kwartier kon alleen maar beschreven worden als een kansenfestijn. Binnen het halfuur raakte Ousmane Dembélé met een schitterend schot ook nog de lat, in de tegenaanval schoot Olivier Giroud in het zijnet. Diezelfde kopsterke Fransman maakte vijf minuten na rust de verrassende 2-1 tegen zijn landgenoten, uiteraard met een kiezelharde kopbal. Ondanks de voorsprong waren het de Italianen die daarna het dichtst bij een doelpunt waren, het tegenvallende PSG schoot alleen nog via Lee Kang-In op de paal.

Foto: 45958c2d-91f3-3701-b7f5-02e4dc001e91 - AFP

In dezelfde poule F won Borussia Dortmund eerder op de avond thuis met 2-0 van Newcastle United. De Duitsers, die twee weken geleden al met 1-0 wonnen in Newcastle, kwamen binnen het halfuur op voorsprong. Na een rommelige aanval schoot laatbloeier Niclas Füllkrug zijn eerste Champions League-goal binnen.

Foto: fc0f15e7-ca78-39b8-85ff-b0e4239d5a3f - Pro Shots