Leraren over grootse onderwijsplannen Volt: 'Voor ons niet haalbaar'

Dassen zegt de zorgen te begrijpen. Hij noemt het lerarentekort "een van de grote problemen van deze tijd". "En het tekort wordt steeds groter". Om dat op te lossen wil hij de administratieve druk voor leraren verlagen. "Nu gaat nog 6,5 uur per week naar administratieve taken." Daarnaast moet het salaris omhoog en wil Volt dat de lerarenopleiding gratis wordt.

Onderwijsbonden en docenten zijn kritisch. Zij vragen zich af hoe Volt dit wil betalen en uitvoeren. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt bijvoorbeeld dat de plannen er op papier mooi uitzien, maar "afleiden van de kern: het oplossen van het lerarentekort", aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers. Volgens de recentste cijfers is er in het primair onderwijs alleen al een tekort aan 9700 fulltime leerkrachten .

In het programma stelt Volt onder andere vijftien uitbreidingen van het lespakket en geheel nieuwe vakken voor in het primair en voortgezet onderwijs. Zo wil de partij dat er lessen komen over Europees burgerschap, over kunstmatige intelligentie en er moet een lesprogramma over ADHD en autisme komen.

Het thema onderwijs is verweven door het verkiezingsprogramma van Volt. Dat is niet voor niks, zegt lijsttrekker Laurens Dassen, want "het onderwijs is de plek waar leerlingen zichzelf ontwikkelen en hun toekomst vormgeven".

Volt wil ook gratis gezonde schoolmaaltijden verzorgen op alle scholen "naar Zweeds model", waarbij "de maaltijd wordt gezien als onderdeel van het schoolprogramma". Maar in Zweden hebben scholen kantines met extern personeel. Leraren zeggen tegen Nieuwsuur dat ze vrezen dat zij in hun eigen pauzes boterhammen zullen moeten smeren.

"Daar zijn externe partijen voor", zegt Dassen. "Wij zeggen: zorg dat dat wordt uitgebreid en dat ministeries daar zaken mee doen."

En ook de extra lessen, bijvoorbeeld op het gebied van digitale vaardigheid, wil Dassen deels uitbesteden. "Dan zorg je dat het voor leraren werkbaar blijft."

Hoe Volt al die externe partijen gaat betalen, is nog onduidelijk. "Dat zijn we nu aan het bekijken. We laten ons verkiezingsprogramma ook deels doorrekenen. Niet al die vijftien zaken zullen we van buitenaf kunnen inhuren. Maar voor zaken als het welzijn van leerlingen, digitale vaardigheden, zwemles en schoollunches moet je kijken naar externe partners."

'Niet wat het onderwijs nodig heeft'

Op een Algemene Ledenvergadering van Volt in september waarschuwde ook Volt-lid Jori Mur voor de werkdruk die de voorgestelde lesuitbreidingen met zich mee zouden brengen. Mur werkt in de onderwijssector en zegt, net als andere leraren en bonden: "Dit is niet wat het onderwijs nu nodig heeft".

Dassen: "Uiteindelijk wil je ook kijken: waar wil je met het onderwijs naartoe? Ik realiseer me dat niet alle punten die we willen van de een op de andere dag geregeld zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je daar als politiek niet al over na moet denken."

