Tientallen gemeenten willen strengere regels voor snelle e-bikes

Gemeenten willen dat er snel maatregelen komen tegen te snelle en opgevoerde e-bikes. In een brief aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstraat vragen 43 gemeenten met name aandacht voor de fatbike-variant. Die zorgt volgens hen voor veel overlast.

De gemeenten zeggen dat verkeersveiligheid niet langer kan wachten. "De bestuurders van de opgevoerde e-bikes, niet alleen jongeren, ook ouders op e-bakfietsen, jong volwassenen en ouderen op hun snelle e-bikes, zijn een gevaar op het fietspad."

De Haarlemse wethouder mobiliteit Van Leeuwen: "Het is belangrijk dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. Dit wordt steeds moeilijker door de fietsen met verschillende snelheden op het fietspad."

Fatbike

De fatbike, een kleine elektrische fiets met dikke banden, is sinds enkele jaren populair, mede ter vervanging van de snorfiets waarvoor de helmplicht werd ingevoerd. Vooral jongeren zijn overgestapt op de fatbike, waarvoor je geen helm hoeft te dragen. Daarbij kan hij makkelijk opgevoerd worden met een 'gashendel'.

De Amsterdamse verkeerswethouder Van der Horst vertelt over een recente politiecontrole in de hoofdstad. Daarbij stuitten agenten op een fatbike die 60 kilometer per uur haalde. "Echt waanzin."

Volgens de wethouders moet er een leeftijdsgrens komen voor fatbikes en een verbod op het opvoeren van e-bikes. Het gebruik van een opgevoerde fiets is wel verboden, maar het opvoeren nog niet. Opvoerapps en opvoersets worden volgens de wethouders massaal verkocht in winkels en online.