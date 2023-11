Netanyahu: militairen voeren in omsingeld Gaza-Stad acties uit

Israëlische militairen voeren in Gaza-Stad acties uit, bevestigt onder meer de Israëlische premier Netanyahu. Met de gevechten in de stad lijkt een nieuwe fase van de strijd aangebroken. Eerder hadden de Israëlische militairen Gaza-Stad van diverse kanten omsingeld en bevonden de troepen zich vooral in de buitenwijken. Hoe groot de militaire acties in de stad zijn, is nog niet bekend.

De Israëlische generaal-majoor Finkelman zegt dat "voor de eerste keer in tientallen jaren" het Israëlische leger diep in Gaza-Stad vecht, dat hij "het hart van het terrorisme" noemt. Hij voegde eraan toe dat het "een complexe en moeilijke oorlog" is, waarbij verliezen worden geleden. "Iedere dag en ieder uur worden er strijders gedood, tunnels blootgelegd, wapens vernietigd en komen we dichter bij de verzetshaarden van de vijand."

Hamas heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Israëlische zijde. Er is ook nog niets duidelijk over burgerslachtoffers als gevolg van de Israëlische aanvallen in de stad. Het dodental dat de Hamas-autoriteiten in de Gazastrook eerder vandaag bekendmaakten, is 10.328.

De stad omsingeld

Vorige week werd duidelijk dat het Israëlische leger Gaza-Stad heeft omsingeld. Deskundigen denken dat Israël met het omsingelen vooral het noorden van de Gazastrook van het zuiden wil scheiden, zodat Hamas-strijders in het noorden worden geïsoleerd.

Maar dat betekent ook dat burgers geen kant meer op kunnen. "Ze bevinden zich in een uiterst gevaarlijke situatie; tussen twee vuren", zei Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies.