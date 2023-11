Loesje 40 jaar: posters niet meer overal, maar teksten 'in geheugen gegrift'

Ze was even een politieke partij, haar teksten op posters zijn in heel Nederland bekend en ze wordt deze maand 40 jaar. Loesje is inmiddels een vrouw van middelbare leeftijd en hoewel ze nu niet meer zo prominent in het straatbeeld aanwezig is, haalt ze volgens haar biograaf ook de 50 wel. "Ze is wat mij betreft cultureel erfgoed."

Loesje was bij haar geboorte tegendraads, zegt biograaf Fleur van der Bij. De jaren 80 stonden bekend als een "zwartgallige tijd". Het was de tijd van doemdenken, krakersrellen en de Koude Oorlog. En Loesje gooide het juist over een andere boeg. "De oprichters wilden de negatieve spiraal doorbreken door ergens een keer vóór te zijn. Dat was revolutionair, want leuzen begonnen in die tijd alleen maar met 'stop', 'weg met' of 'nee'."

De teksten van Loesje hebben dus een positieve ondertoon: "Ze is nooit polariserend of kwetsend", duidt Van der Bij haar schrijfstijl. Maar ze is tegelijkertijd ook kritisch.

Geïnspireerd door Lenin

Het voornaamste doel van Loesje was om mensen aan het denken te zetten, zei een van de oprichters, Anne Veenstra, eerder tegen Omroep Gelderland. "Wij zeiden altijd: huppelend ten strijde trekken, dansend de draak doden en die steken met de goden der mismoedigheid. De grootste uitdaging is dat mensen niet mismoedig worden of bij de pakken neer gaan zitten, maar zich juist een mening vormen en die uiten."

De herkomst van die schrijfstijl is verrassend, zegt Van der Bij. Tijdens het onderzoek voor haar boek kwam de biograaf erachter dat de teksten van "het vrolijke postermeisje Loesje" geïnspireerd zijn op "zware denkers zoals Marx en Lenin". "Ze lieten zich vooral inspireren door Lenins agitprop, een samenstelling van agitatie en propaganda. Agitatie werkt op de geest en propaganda op de emoties. De schrijftechnieken zoals omkering, overdrijving, tegenstellingen en associatie pasten ze op de teksten toe."

Verslaggever Martijn Bink ging met een stapel Loesje-posters de straat op en liet ze voordragen door voorbijgangers: