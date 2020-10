Leider Gouden Dageraad krijgt dertien jaar cel in Grieks megaproces

De leider van de Griekse extreemrechtse beweging en politieke partij Gouden Dageraad krijgt dertien jaar cel. Nikolaos Michaloliakos en zeven andere oud-parlementsleden werden een week geleden al schuldig bevonden aan het runnen van een criminele organisatie. Vandaag werd hun straf vastgesteld. Vijf oud-parlementariërs kregen net als hun leider een gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd. Een zesde heeft tien jaar cel gekregen.

In het megaproces tegen de beweging zijn nu 57 politici en andere leden van Gouden Dageraad veroordeeld, onder meer voor moordpogingen, ernstig geweld en illegaal wapenbezit.

De zaak kwam jaren geleden aan het rollen door de moord op de antifascistische Griekse rapper Pavlos Fyssas. Hij richtte zich in zijn teksten tegen Gouden Dageraad. In 2013 werd hij doodgestoken voor een café nadat hij was opgejaagd door een groep neonazi's.

De moordenaar van Fyssas, die al een bekentenis had afgelegd, krijgt de hoogste straf. Naast een levenslange celstraf voor de moord, krijgt hij tien jaar voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. Vijftien andere Gouden Dageraad-leden krijgen gevangenisstraffen tot acht jaar voor betrokkenheid bij de moord. Ook zij krijgen daar nog celstraffen bovenop voor hun lidmaatschap.

Knokploegen

Andere leden van de partij krijgen hoge straffen voor poging tot moord op Egyptische vissers en zware mishandelingen van communistische vakbondsleden. "Het zijn knokploegen die geweld hebben gepleegd tegen vissers en vakbondsleden", zegt correspondent Conny Keessen op NPO Radio 1.

"Het is afwachten wie er meteen de gevangenis in gaan", zegt Keessen. "Daar wordt nog over gesproken door de officier van justitie en de advocaat. Het is een lange procedure. Ik denk dat we het vanavond of morgen weten." Het is al duidelijk dat er een beroepszaak komt.

Lid Europees Parlement veroordeeld

Yannis Lagos, een van de zeven leiders van Gouden Dageraad, kan nog niet direct worden vastgezet. "Hij is lid van het Europees Parlement en heeft dus onschendbaarheid. Vanuit Griekenland moet een verzoek aan het Europees Parlement worden gedaan om die onschendbaarheid op te heffen, zodat hij kan worden gearresteerd en uitgeleverd aan Griekenland", aldus Keessen.

Gouden Dageraad werd in de jaren 80 opgericht door de huidige leider, Michaloliakos, naar het voorbeeld van de NSDAP van Adolf Hitler. De partij maakte gebruik van knokploegen en nazisymbolen als de Hitlergroet. In 2012, tijdens de economische crisis, kwam de partij in het parlement met een fel anti-immigratie en anti-establishment-programma. De hele partijtop van destijds is nu veroordeeld.