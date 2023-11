Laagste wijnoogst wereldwijd in ruim zestig jaar verwacht

2023 dreigt qua opbrengst een mager wijnjaar te worden. Dat komt door de matige oogsten op het zuidelijk halfrond, waar de druiven in ons voorjaar worden geplukt, en in enkele grote wijnproducerende Europese landen.

De Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding OIV schat dat de wereldwijde productie tussen een kleine 242 miljoen hectoliter en ruim 246 miljoen hectoliter zal liggen. Het komt erop neer dat de oogst zo'n 7 procent kleiner is dan vorig jaar, en het laagst sinds 1961, toen de mondiale opbrengst 214 miljoen hectoliter bedroeg. Eén hectoliter is gelijk aan 133 standaardflessen wijn van 0,75 liter.

Op het zuidelijk halfrond, in landen als Australië, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en Brazilië - de 'Nieuwe Wereld' in wijnjargon- loopt de oogst de laatste jaren al gestaag terug. En in Europa hebben de klassieke producenten Italië, Spanje en Griekenland veel last van extreem weer door de klimaatverandering.

Bij zijn vooruitzichten waarschuwt de OIV wel dat de sterk wisselende opbrengsten van de laatste jaren een voorspelling moeilijk maken.

Frankrijk weer de grootste

Italië, op dit moment nog 's werelds grootste producent, dreigt zijn koppositie te verliezen aan Frankrijk. De Italiaanse wijnboeren zien hun opbrengst naar verwachting dalen tot 44 miljoen hectoliter, een afname van 12 procent vergeleken bij vorig jaar. Het zou voor het eerst in negen jaar zijn dat Frankrijk weer het grootste wijnland ter wereld is.

Spanje, dat in het voorjaar en de zomer vaak te kampen heeft met periodes van extreme hitte en grote droogte, behoudt waarschijnlijk de derde plek. Maar ook daar loopt de oogst sterk terug: de opbrengst in het land van druivensoorten als tempranillo, monastrell en verdejo is 14 procent lager dan in 2022 en het laagst in twintig jaar tijd.

Grote overschotten

In kleinere Europese wijnlanden als Duitsland, Portugal en Roemenië lijkt de opbrengst juist beter te worden. Ook de nummer 4 op de lijst van grootste wijnlanden ter wereld, de VS, kan een grotere oogst tegemoetzien: de Amerikanen kunnen rekenen op ruim 25 miljoen hectoliter, een toename van 12 procent.

In Californië, waar het leeuwendeel van de Amerikaanse wijn vandaan komt, was het minder heet dan de afgelopen jaren en het heeft er ook regelmatig hard geregend, wat de productie ten goede lijkt te komen.

Wereldwijd neemt de consumptie van wijn af en wijnproducerende landen zitten met grote overschotten. De OIV hoopt dat de lagere opbrengst van dit jaar wat meer evenwicht brengt in deze situatie.