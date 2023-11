Franse politie doet nieuwe huiszoekingen in zaak vermiste peuter Émile

De politie doet sinds vanochtend op meer dan tien plekken in Le Haut Vernet en omgeving onderzoek. De huiszoekingen zouden een gevolg zijn van onderzoek naar telefoonsignalen die in het gebied zijn waargenomen op de avond van de verdwijning van Émile. Het gaat in totaal om ongeveer 1600 telefoons.

Er zou gezocht worden op plekken in bergachtig gebied maar ook in huizen en voertuigen. Huiszoekingen in het gehucht zelf, op slechts een paar meter van het huis van de familie van Émile, zijn "controles van personen waarop het onderzoek betrekking heeft", zegt een bron dicht bij het onderzoek tegen de krant Le Parisien. Volgens de bron worden die personen vooralsnog niet als verdacht gezien, maar door middel van de huiszoekingen kan mogelijk wel een verdachte worden aangewezen.

De politie onderzocht half oktober ook al een boerderij in de omgeving van Le Vernet van een jonge boer "die bekendstond om zijn risicovolle gedrag" en aanwezig was in het gehucht op het moment dat de peuter verdween. Dat onderzoek leverde geen doorbraak op.