Ruim 20 aangiftes tegen burgemeester Den Bosch om Marokkanen-uitspraak

Bij de politie zijn ruim twintig aangiftes tegen burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch gedaan om zijn Marokkanen-uitspraak van vorige week. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd tegen Omroep Brabant.

De burgemeester deed de uitspraak op een bewonersbijeenkomst over de komst van twee azc's in Den Bosch-Zuid. In een video die een bezoeker op de bijeenkomst had gemaakt, is te zien hoe iemand uit het publiek zich kritisch uitlaat over asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn", zegt de vrouw.

"Syriërs hebben geen hulp nodig", gaat ze verder. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko."

Storm van kritiek

De video werd massaal gedeeld op sociale media en leverde een storm van kritiek op. Een groep Marokkaanse Nederlanders riep op om aangifte te doen tegen Mikkers. "Het gaat om een heel brede aangifte, waarin we Mikkers betichten van haatzaaien, oproepen tot discriminatie en racisme", zegt initiatiefnemer Younes Hanin.

Omdat de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid in Den Bosch en daarvoor in contact staat met het OM in die plaats, wordt de zaak elders behandeld, namelijk in Amsterdam. "Op deze manier wordt belangenverstrengeling vermeden. Daarnaast heeft het OM hier een Landelijk Expertisecentrum Discriminatie", legt de woordvoerder uit. De officier van justitie gaat bepalen of er vervolging wordt ingesteld.

Een petitie die het vertrek van Mikkers eist, is inmiddels door meer dan 800 mensen getekend.

Spijt

VVD-burgemeester Mikkers ging na zijn uitspraak overigens diep door het stof. Hij begrijpt dat mensen teleurgesteld in hem zijn, al benadrukte hij in een verklaring dat hij het niet had over de Marokkaanse gemeenschap in Den Bosch maar alleen over overlast gevende asielzoekers uit Marokko.

"Ik heb met heel veel mensen gesproken, fysiek en telefonisch. Ik wil excuses aanbieden aan iedereen die daar pijn van heeft", schreef hij in de verklaring. "Ik heb alle mensen die een verbinding aan willen gaan met elkaar teleurgesteld. Zware excuses zijn op plaats."