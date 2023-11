Voormalig roeier Roel Luijnenburg (78) overleden; brons bij Spelen in 1972

Voormalig roeier Roel Luijnenburg is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij veroverde onder meer olympisch brons op de Olympische Spelen van 1972 in München.

Luijnenburg won bij de WK van 1966 brons in de vier-zonder. Op 23-jarige leeftijd maakte hij in 1968 in Mexico z'n debuut op de Spelen. Samen met Ruud Stokvis werd hij toen zesde in de twee-zonder. Vier jaar later eindigde het duo in de olympische finale als derde achter de DDR en Zwitserland.

Luijnenburg en Stokvis waren bij de Spelen in München twee van de vijf Nederlanders die een medaille pakten voor Nederland. De andere drie waren judoka Wim Ruska (tweemaal goud), wielrenner Hennie Kuiper (goud) en kanoster Mieke Jaapies (zilver).