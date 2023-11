Recyclingbedrijf Rotterdam weer open na 'overhaaste sluiting' door burgemeester

Het Rotterdamse recyclingbedrijf dat vorige maand werd gesloten na de vondst van explosieven is weer open. Het bedrijf, Van Leeuwen, was sinds 13 oktober dicht. Vrijdag zijn de honderd medewerkers weer aan het werk gegaan, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Het recyclingbedrijf werd door burgemeester Aboutaleb gesloten omdat er explosieven in de buurt waren aangetroffen. Maar de rechtbank noemde de sluiting "overhaast", wees erop dat het bedrijf een veiligheidsplan heeft en draaide het besluit van de burgemeester terug.

De problemen bij Van Leeuwen begonnen toen de politie op 12 én 13 oktober in de buurt van het bedrijf twee mannen met een explosief oppakte. In beide gevallen ging het explosief niet af.

De burgemeester sloot het recyclingbedrijf, waardoor de honderd medewerkers thuis kwamen te zitten. Toch werd diezelfde nacht opnieuw een explosief op het terrein geplaatst. Dat ging wel af. Een rolluik raakte beschadigd. De politie pakte even later een derde verdachte op.

Twee weken extra

Voor burgemeester Aboutaleb was die explosie reden om het bedrijf na de aanvankelijke twee weken nog eens twee weken extra te sluiten, maar eigenaar Leo van Leeuwen vocht dat besluit aan bij de rechtbank.

Hij wijst erop dat hij de beveiliging van 'zijn' terrein al had opgeschaald na het eerste incident en een veiligheidsplan indiende na de ontploffing op 14 oktober. De rechtbank stelde Van Leeuwen in het gelijk. "De besluitvormingsprocedure voor de totstandkoming van het sluiten van het bedrijf is niet goed gegaan, omdat de burgemeester het veiligheidsplan hierin niet meenam", aldus een woordvoerder van de Rotterdamse rechtbank tegen Rijnmond. "Daarom heeft de rechter de beslissing van de burgemeester teruggedraaid."

Niet impulsief dichtgooien

De eigenaar van het recyclingbedrijf zegt grote schade te hebben geleden. Niet alleen zijn medewerkers zaten drie weken noodgedwongen thuis, dat gold ook voor de mensen die werken bij de vijf bedrijven die ruimte huren in het pand van Van Leeuwen. "Dat zijn best grote ondernemingen. De gemeente heeft het een beetje op de loop gelaten in plaats van met ons rond de tafel te gaan. Zo wordt misdaad beloond."

Over het motief achter de explosies is nog niets bekendgemaakt.