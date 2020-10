Topper NAC-Cambuur door onzekerheid over corona vier dagen later

NAC Breda kan vanwege coronabesmettingen ook vrijdag nog niet in actie komen. Nadat vorige week het duel met De Graafschap om die reden werd afgelast, wordt nu uit voorzorg ook het duel met Cambuur uitgesteld. Dinsdag 20 oktober (18.45 uur) wordt de topper ingehaald.

Pas donderdag worden de uitslagen van de meest recente coronatests bekend, waardoor NAC in het gunstigste geval pas daags voor de wedstrijd te horen zou krijgen of het weer zou mogen voetballen. De Bredanaars hebben dan echter acht dagen niet kunnen trainen, wat medisch niet verantwoord is en sportief niet wenselijk.

NAC heeft zich de laatste weken gehouden aan het advies van de GGD, die het niet verantwoord achtte na de besmettingen van vorige week deze week alweer de oefensessies te hervatten. Om betrokkenen tijdig duidelijkheid te verschaffen, werd daarom in gezamenlijk overleg besloten het duel een paar dagen uit te stellen.

NAC is koploper in de eerste divisie met zes overwinningen in evenzovele duels. Cambuur staat derde met twee punten minder en een wedstrijd meer gespeeld.