Hoogzwangere vrouw ernstig gewond bij beroving Capelle aan den IJssel

Ze hoorde iemand zeggen dat ze geld moest geven. Daarna is haar telefoon meegenomen en rende een overvaller weg. Het slachtoffer liep met bebloed gezicht gedesoriënteerd de wijk in, zegt de politie. Daar vingen mensen haar op en ze belden de hulpdiensten.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht om de gezondheid van de ongeboren baby te controleren. Toen is ook vastgesteld dat ze breuken in haar gezicht had, waarvoor ze moest worden geopereerd.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een signalement van de overvaller of overvallers ontbreekt, maar iemand zou het slachtoffer kunnen hebben gezien toen ze onderweg naar huis was. Mogelijk is ze gevolgd. De overvallen vrouw is lichtgetint, 1,65 meter lang en heeft bruin haar tot op haar schouders. Ze droeg sportkleding, een zwarte jas en was duidelijk zwanger.