Integriteitscommissie Kamer wil schorsing drie Kamerleden Forum voor Democratie

De commissie die toeziet op integriteit van Kamerleden wil dat de Kamerleden Baudet, Van Meijeren en Jansen van Forum voor Democratie (FVD) voor zeven dagen worden uitgesloten van vergaderingen van de Tweede Kamer. Ze mogen dan nog wel stemmen.

De drie hebben zich niet aan de gedragsregels gehouden, omdat ze een nevenfunctie niet hebben geregistreerd bij de Tweede Kamer. Het gaat om een bestuursfunctie bij maaltijdbezorgbedrijf Eerlijk Eten.

Volgens de commissie, officieel het College van onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer genoemd, moeten de drie Kamerleden ook worden berispt.

Voorstel

Voorzitter Bergkamp heeft namens het presidium, het bestuur van de Kamer, het advies van de commissie doorgestuurd naar alle Kamerleden. De Tweede Kamer is met verkiezingsreces en zal pas over dit voorstel stemmen op dinsdag 12 december.

Dan is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Er is een gerede kans dat Baudet, Jansen en Van Meijeren herkozen worden, omdat ze 1, 2 en 3 op de kandidatenlijst van FVD staan, en de partij in de Peilingwijzer op 4 zetels staat.

Het is de tweede keer dat de commissie de Tweede Kamer adviseert om een Kamerlid van Forum voor Democratie te schorsen. Ook de vorige keer, in oktober 2022, ging het om Baudet. Hij weigerde bij herhaling om een nevenfunctie als bestuurder bij Amsterdam Media Group BV aan te melden. Een grote meerderheid - 119 voor, 2 tegen - stemde voor.

Het College van onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer bestaat niet uit Kamerleden, maar uit drie onafhankelijke deskundigen.