Gemeente Nijmegen koopt omstreden asfaltcentrale en laat hem slopen

De gemeente Nijmegen koopt de omstreden asfaltcentrale APN uit. Nog voor de komende jaarwisseling moet de koop rond zijn, waarna het bedrijf dichtgaat. Vervolgens wordt het pand gesloopt.

Volgens de gemeente begon het gesprek over de toekomst van het bedrijf en de uitkoop toen Dura Vermeer, eigenaar van de centrale, een aanvraag deed om de productie te verdubbelen. Wethouder stedelijke ontwikkeling Noël Vergunst zegt bij Omroep Gelderland dat het gaat om een "unieke maatwerkoplossing voor een uitzonderlijke situatie."

De asfaltcentrale pal bij een woonwijk zorgt al jaren voor onrust, zowel bij omwonenden als de gemeente. De fabriek maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland en veroorzaakt veel overlast.

Na talloze klachten was er in juni 2021 een onaangekondigde milieucontrole bij APN. Daaruit bleek toen dat sprake was van een verhoogde concentratie gevaarlijke stoffen. In een aantal gevallen werd de norm overschreden met een factor 17. Tijdens nieuwe metingen dit voorjaar werd opnieuw een verhoogde concentratie giftige stoffen gemeten. Daarbij ging het om kankerverwekkende Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's).

Wanhopig

Buurtbewoners reageerden wanhopig en verontrust op het feit dat de "vieze stinkfabriek" doordraaide en vervuiling bleef veroorzaken. De gemeente dwong de fabriek maatregelen te nemen en legde dwangsommen op. Maar Omroep Gelderland meldde in augustus ook dat er gesprekken werden gevoerd over een uitkoopregeling.

Vanmiddag werd duidelijk dat er een akkoord ligt. De gemeente betaalt APN een bedrag van bijna 7 miljoen euro om de deuren te sluiten.

Het bedrijf zegt in een reactie dat het de gemeente bedankt voor "constructieve gesprekken", die geleid hebben tot een structurele oplossing voor alle partijen. "In de vijftig jaar dat APN in Nijmegen gevestigd is, zijn steeds meer woningen dicht rondom onze asfaltcentrale gebouwd. De woonwijk is als het ware naar de asfaltcentrale toegegroeid", laat het bedrijf weten. "Dit is ook ten opzichte van andere asfaltcentrales in Nederland bijzonder."

Richting het einde

Eind dit kalenderjaar stopt de productie van asfalt in Nijmegen. "De komende maanden gebruiken we voor de nakoming van opdrachten, verwerking van voorraden, ontmanteling van de centrale en het opleveren van het terrein aan de gemeente Nijmegen", aldus APN in een reactie.

Volgens de gemeente duurt de sloop ongeveer een jaar. Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nog onduidelijk.