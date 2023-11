Bosz zag Lens-fans team naar voren schreeuwen: 'Ik hoop dat ons publiek die rol kan overnemen'

"Er is bij ons tussen uit en thuis niet veel verschil", typeerde Bosz een dag voor het cruciale duel het spel van zijn ploeg. "Ik vind ook dat wij geprobeerd hebben in Lens ons voetbal op de mat te brengen."

Mocht PSV nog wat willen in de Champions League, moet het woensdagavond winnen van RC Lens. Volgens trainer Peter Bosz kunnen de Eindhovenaren daarbij prima de steun gebruiken van de eigen supporters. Bosz hoopt dat de PSV-fans er net zo'n heksenketel van maken als de Franse fans twee weken geleden deden in Lens.

Even daarvoor had Bosz zich ook al uitgelaten over de supporters. "Er komen nu behoorlijk wat fans van Lens mee, maar niet een heel stadion. Dat zit er wel voor ons nu. Dat zal een groot verschil kunnen zijn. Dat de supporters volledig achter ons staan, hopelijk helpt dat om te winnen."

Intens

Op dit moment leiden Arsenal en Lens in groep B van de Champions League. Met maar twee punten uit drie duels is winst noodzakelijk voor de overwinteringskansen van de Eindhovenaren.

Om dat te bewerkstelligen moet PSV de lijn die het heeft ingezet in de eredivisie door zien te trekken naar de Champions League. Maar kan dat wel? Op vaderlandse bodem heeft PSV namelijk nog maar weinig tegenstand gekend en de intensiteit is in de Champions League een stuk hoger. Volgens Bosz moet dat geen problemen opleveren.

"Het gaat er ook om wat een wedstrijd vraagt. We hebben laten zien dat we dat aankunnen. De thuiswedstrijd tegen Sevilla (2-2. red.), dat was ook een intense wedstrijd. We hebben laten zien dat we dat aankunnen. Ik geloof niet dat dat voor de jongens moeilijk schakelen zal zijn."