Met presentatie in ‘Apple-stijl’ lanceert OpenAI aanpasbare slimme assistenten

OpenAI kan dus niet achterblijven. Maar pakt 't wel net iets anders aan. Het plan, in het kort, is dat je een slimme assistent kunt maken voor allemaal specifieke toepassingen. Het bedrijf wil het bouwen ervan zo simpel mogelijk maken: je hoeft het alleen maar te vragen, het systeem doet de rest. Op het podium bouwde Altman een 'Startup Mentor'. GPT's zijn voor nu alleen voor betalende gebruikers beschikbaar.

Terug naar OpenAI. De belangrijkste boodschap van Altman tijdens de 45 minuten durende presentatie was een op maat gemaakte versie van ChatGPT. OpenAI noemt ze GPT's, makkelijker gezegd: slimme assistenten. Een concept dat al jaren bestaat, denk bijvoorbeeld aan Apple's Siri en Amazons Alexa. En in september kondigde Meta aan chatbots met AI-persoonlijkheden naar z'n apps te brengen.

Hoewel het bedrijf in omvang en omzet nog altijd veel kleiner is, wil OpenAI zich kunnen meten met grote techbedrijven. Tijdens een presentatie gisteren voor ontwikkelaars, die deed denken aan Apples aanpak, kwam het bedrijf met GPT's, een nieuw concept dat zich het beste laat uitleggen als een slimme assistent. Een met een specifieke taak.

Het is de afkorting voor generative pre-trained transformer. Het wordt ook wel een taalmodel genoemd, zie het als de motor onder het systeem dat ChatGPT aandrijft. Het 'model' zogezegd maakt het mogelijk om een vraag om te zetten in een antwoord in de vorm van tekst, video, audio of een afbeelding.

Het bedrijf ziet legio voorbeelden voor zich: een 'schrijfcoach', een 'wasbuddy' voor tips hoe je vlekken uit kleding krijgt, of een 'techadviseur' voor problemen met apparatuur. Er wordt daarnaast gewerkt aan een downloadwinkel waar alle GPT's publiekelijk aangeboden kunnen worden. Het bedrijf belooft bovendien omzetdeling voor goedlopende 'apps'.

Daarbij valt op dat OpenAI, weliswaar subtiel, op deze manier de chatbot wat menselijker maakt. Een schrijfcoach klinkt als een mens van vlees en bloed. Met het risico dat gebruikers er te veel op gaan vertrouwen, terwijl dit soort chatbots nog altijd verre van foutloos zijn.

De risico's

Waar Altman bovendien weinig over sprak, zijn de potentiële risico's en de kans dat de slimme assistent uit de bocht vliegt. En nog belangrijker: hoe OpenAI denkt dit te voorkomen. Hiermee is niet gezegd dat het bedrijf hier niet op is voorbereid, maar ongetwijfeld gaan gebruikers de grenzen opzoeken. De vraag is of OpenAI daar klaar voor is.

Van Altman is bekend dat hij met zijn bedrijf streeft naar AGI (artificial general intelligence), een AI die slimmer is dan de mens. Of dat ooit bereikt gaat worden, daarover verschillen de meningen nogal. Maar het helpt bij het creëren van de hype om het bedrijf heen, dat het bezig is met iets mystieks, iets bovenmenselijks. Dat helpt weer om de aandacht vast te houden, de concurrentie is immers groot.

Hij sloot de presentatie niet voor niks af met de voorspelling dat AI "de mensheid zal verheffen tot een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien" en voorspelde dat we als mens "superkracht op aanvraag" zullen hebben.