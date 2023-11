Verzoenende taal bij bezoek Australische premier aan China

De Australische premier Albanese heeft bij een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Li Quang in de Grote Hal van het Volk in Peking opgeroepen tot een volledige hervatting van de vrije en onbelemmerde handel tussen de twee landen.

Ook op de gebieden van klimaatverandering, voedselveiligheid en internationale criminaliteit moeten China en Australië nauw samenwerken. Wat betreft mondiale concurrentie is wat Albanese betreft "dialoog en begrip" nodig tussen de twee landen. De betrekkingen waren tot voor kort sterk bekoeld.

Li op zijn beurt liet weten dat China bereid is tot samenwerking en het verbeteren van de vertrouwensrelatie. Het is het eerste bezoek aan Peking van een Australische premier in zeven jaar en de verzoenende woorden geven aan dat beide landen bereid zijn de strijdbijl te begraven.

Hoge importtarieven

Het begon in 2018 met een ruzie over de uitsluiting door Australië van de Chinese telecomgigant Huawei bij het aanleggen van het 5G-netwerk. En toen Australië in 2020 na het uitbreken van de coronapandemie opriep tot een onderzoek naar de oorsprong van het virus was China woest.

Er kwamen hoge importtarieven voor veel Australische producten, waardoor onder anderen Australische wijnboeren zwaar getroffen werden. Maar China bleef wel grondstoffen als ijzererts en gas inkopen in Australië en het lukte Peking ook niet om verdeeldheid te zaaien tussen Australië en de VS.

Spanningen over invloedssferen

Nu is het tij dus gekeerd. De Chinese president Xi Jinping zei gisteren al in een toespraak dat een stabiele verhouding tussen de twee landen in hun beider belang is en dat de samenwerking moet worden versterkt.

De Chinese handelsblokkades zijn grotendeels opgeheven, maar China wil nu wel graag toetreden tot een groot vrijhandelsverdrag in de regio. Dat ziet de VS evenwel niet zitten en Australië zal er dan ook niet mee instemmen.

Er zijn sowieso nog spanningen over de invloedssferen in de Stille Oceaan: China zoekt op defensiegebied toenadering tot eilandstaten daar, terwijl Australië tot ongenoegen van Peking optrekt met zijn belangrijke bondgenoot Amerika, India en Japan.

Xi waarschuwde in dit verband gisteren voor "blokvorming". Maar Albanese reist na zijn bezoek aan China meteen door naar de Cookeilanden, waar hij een top bijwoont van leiders van de eilandengroepen in de Stille Oceaan.