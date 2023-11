Toezichthouder: neem klimaatrisico's mee in huizenprijzen

Op de woningmarkt moet meer rekening gehouden worden met risico's door klimaatverandering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor toenemende schade bij huizen in de toekomst. Dit zou meegenomen moeten worden in de waarde en dus de prijzen van huizen, vindt de toezichthouder. Anders betalen mensen te veel voor een huis en kunnen ze in de toekomst te maken krijgen met hoge reparatiekosten.

Door de toenemende extreme weersomstandigheden bestaat er voor huizen een groter risico op overstromingsschade en funderingsproblemen. "We krijgen steeds meer te maken met extreem weer in Nederland", vertelt AFM-voorzitter Laura van Geest. "Dat betekent meer regen, een stijgende zeespiegel, maar ook periodes van droogte en dat bedreigt weer de fundering." Een miljoen woningen zullen volgens de AFM voor 2050 te maken krijgen met funderingsproblemen, die niet verzekerd worden.

"Een op de acht huiseigenaren gaat er waarschijnlijk mee te maken krijgen", zegt Van Geest. De gemiddelde reparatiekosten liggen rond de 54.000 euro. "Maar dit kan ook oplopen tot 100.000 euro." Dit terwijl 85 procent van de huiseigenaren met funderingsrisico's zich hier niet van bewust zijn. "Als je het niet weet, zit het ook niet in de prijs, en dat betekent eigenlijk dat je een kat in de zak hebt gekocht."

Overstromingsschade kan ook voor extra kosten zorgen, dit is maar ten dele verzekerd. 59 procent van het Nederlands oppervlak is hier kwetsbaar voor.

'Weinig bewustzijn'

"Wij vinden het belangrijk dat mensen die een huis kopen zich bewust zijn van de risico's zodat deze meegenomen kunnen worden in de prijs", zegt Van Geest. Dit gebeurt nu niet omdat er zo weinig bewustzijn is. Ook zijn verkopers niet verplicht om informatie over funderings- en overstromingsrisico's beschikbaar te stellen. De data hierover wordt daarnaast niet altijd als betrouwbaar beschouwd.

En dus zou de mogelijke schade mee moeten worden genomen in de prijs van het huis, vindt de toezichthouder. Bij het koopproces moet meer transparantie over de risico's komen en bij de taxatie- en financieringsfase moet rekening gehouden worden met toekomstig reparaties.

"Het liefst zouden we hebben dat er een soort klimaatlabel ontstaat zodat mensen als ze een huis kopen weten hoe het huis ervoor staat en de risico's waarmee het komt, dan kunnen ze dat meenemen in de prijs. Of dat gebeurt via zelfregulering of de overheid maakt ons niet uit. Als het maar gebeurt."

Vermogensverlies

Er zit wel een nadeel hieraan, zegt de AFM. Kopers kunnen te maken krijgen met vermogensverlies en mensen die pas net een huis hebben gekocht kunnen te maken krijgen met een hypotheek die hoger is dan de waarde van het huis. Daardoor kan deze groep met een restschuld blijven zitten bij verkoop.

Ook is het volgens Van Geest belangrijk om niet te vergeten dat er nog reparatiekosten kunnen komen bij een aangepaste huizenprijs. "Als je bij een huis met funderingsrisico dat eerst drie ton waard was rekening houdt met reparatiekosten van gemiddeld 50.000 euro, dan is het huis 250.000 waard. Het is dan goedkoper. Het risico is dat je dan vervolgens vergeet dat je het misschien moet repareren. We vinden het dus belangrijk dat je niet alleen de goede prijs betaalt voor het huis, maar ook dat je weet dat je op enig moment misschien wel die reparatiekosten moet gaan betalen."