Na ruim 70 jaar weer een King's Speech, met Charles

Trompetten, hermelijnen mantels en een kroon met 3000 edelstenen. Vandaag vindt de Britse troonrede plaats, een evenement met eeuwenoude ceremonies om het parlementaire jaar plechtig te openen.

En dit jaar is extra bijzonder, want het is voor het eerst sinds 1952 een King's Speech, met Charles III als koning. Zijn moeder, de vorig jaar overleden koningin Elizabeth, hield de toespraak maar liefst 67 keer in haar regeerperiode. Charles viel in mei vorig jaar al wel een keer in voor zijn moeder, maar toen las hij de Queen's Speech voor.

Voor de King's Speech verlaat koning Charles zijn paleis en reist hij af naar een van de twee kamers van het Britse parlement: het Hogerhuis. Dit is het enige moment van het jaar waarop het staatshoofd het Britse parlement betreedt. Charles neemt daar plaats op een troon en leest alle plannen en wetsvoorstellen van de regering voor, waarbij de prioriteiten voor het parlementaire jaar 2023/2024 worden vastgesteld. Inhoudelijk heeft de koning niks te zeggen over de plannen die hij voorleest - hij doet dit in naam van zijn regering.

Koning Charles komt aan in de Staatskoets, begeleid door leden van het Household Cavalry Mounted Regiment. Hij heeft zijn eigen speciale ingang: de Sovereign's Entrance. Daar zal hij in de kleedkamer zijn ceremoniële toga aantrekken, een scharlakenrode fluwelen sleep met goud borduursel. Ook zal hij de Imperial State Crown opzetten. Die kroon weegt meer dan een kilo en is naar verluidt door de koningin wel eens opgepoetst met gin.

Deur in gezicht gesmeten

Een van de meest excentrieke tradities van de dag is het moment dat er een boodschapper naar het Lagerhuis gaat om de parlementsleden op te roepen. Dit doet de Black Rod - een functie die vernoemd is naar de zwarte, van ebbenhout gemaakte staf die gedragen wordt bij deze ceremonie. De functie van de Black Rod bestaat al 650 jaar en wordt momenteel vervuld door een vrouw: Sarah Clarke.

De Black Rod haalt de Lagerhuisleden op om zich bij het Hogerhuis te voegen, waar de vorst op de troon zit te wachten. Maar voordat de Black Rod dit kan doen, krijgt hij traditioneel de deur in het gezicht gesmeten. Dat staat symbool voor een onafhankelijk gekozen parlement en komt uit de tijd van Charles I, die in 1649 werd onthoofd. Deze traditie dient als herinnering aan de machtsstrijd die vroeger bestond tussen de vorst en het parlement.

Ook wordt vandaag traditiegetrouw een parlementariër 'gegijzeld'. Dat is degene die de functie Vice-Chamberlain of the Household bekleedt, momenteel Jo Churchill. Hij wordt 'gevangengehouden' op Buckingham Palace terwijl de koning in het parlement is, om de veilige terugkeer van de vorst te verzekeren.