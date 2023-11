Verdachten goksyndicaat uit Schilderswijk voor de rechter

Na meer dan vijf jaar is in Den Haag de rechtszaak begonnen tegen drie broers uit de Schilderswijk die ervan worden verdacht een illegaal goksyndicaat te hebben opgezet en daarmee veel geld verdienden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) plaatsten de broers in totaal 71 illegale gokzuilen in cafés, koffiehuizen, (bel)winkels en kapperszaken in Den Haag. Daar kon worden gewed op de uitslag van sportwedstrijden, meldt Omroep West.

De broers Ilhan A. (34), Ihsan A. (39) en Selehattin A. (46) verdienden in één jaar tijd 4,5 miljoen euro met hun syndicaat, aldus het OM bij het begin van de rechtszaak. De advocaten van de drie vinden dat het OM de zaak opblaast. "Waar gaat het hier over? Onder de thee werd er door mensen een paar euro's vergokt", aldus een van de raadslieden.

Anonieme tip

De zaak kwam aan het licht door een anonieme tip waarin stond dat Selehattin A. miljonair aan het worden was dankzij illegale weddenschappen. In april 2018 vielen agenten de locaties binnen waar de zuilen stonden, De drie broers werden opgepakt, evenals vier medeverdachten.

Het OM beschrijft Selehattin nu als de baas van het syndicaat. Zijn jongere broers op hun beurt stuurden de vier medeverdachten aan, die het geld ophaalden in de zaken waar werd gewed en zorgden voor computers en printmachines in de zuilen, aldus justitie.

Volgens het OM kregen de eigenaren van de 'goklocaties' zestig procent van de opbrengsten, het vermeende goksyndicaat hield veertig procent in. De broers zouden daarvan het leeuwendeel in eigen zak hebben gestoken en de medeverdachten slechts een beperkt bedrag hebben gegeven.

Organisator van bruiloften

Selehattin ontkende bij de rechtbank dat hij leiding heeft gegeven aan het goksyndicaat. Hij werkte in 2018 als organisator van bruiloften in een Turks zalencentrum in Den Haag, vertelde hij. Verder wilden hij, zijn broers en de vier medeverdachten niet veel kwijt.

De advocaten van de verdachten eisten aanvankelijk dat het proces niet door zou mogen gaan, omdat het OM te lang getreuzeld zou hebben met het onderzoek. Maar de rechtbank verwierp die eis. Voor de rechtszaak is een week uitgetrokken. De verwachting is dat het OM morgen met de strafeis komt.