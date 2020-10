Verdachte opgepakt voor geweld tegen boa's op strand IJmuiden

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden in verband met het plegen van geweld tegen boa's in IJmuiden. De man uit IJmuiden werd opgepakt na tips. De politie kreeg die binnen na vertoning van beelden van het geweldsincident in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, vorige week. Wat zijn vermoedelijke rol was bij het incident, is niet bekendgemaakt.

Op 21 mei werd een groep buitengewoon opsporingsambtenaren op het strand van IJmuiden belaagd, bespuugd en geschopt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht met letsel aan zijn gezicht. Op beelden die op sociale media werden verspreid, was te zien dat meerdere jongeren bij de mishandeling betrokken waren.

De jongeren zouden kort voor het incident zijn aangesproken door de boa's nadat een van hen vanaf de pier in zee was gesproken. De springer moest zich legitimeren, maar ging ervandoor. Toen de handhavers hem achterna gingen, werden ze belaagd op 't Kwelderpad, een paadje richting het strand.

Uitrusting boa's

Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden. De politie was nog op zoek naar één verdachte, van wie de identiteit nog niet bekend was. Of dat deze man is, is niet bekend.

Het incident op het strand van IJmuiden leidde tot grote verontwaardiging. Naar aanleiding van de mishandeling werd door boa's gedemonstreerd, omdat ze vonden dat ze onvoldoende waren uitgerust om zich te kunnen verdedigen.