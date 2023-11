Politie pakt Amsterdammer op in coldcasezaak gevonden romp in IJ

Het DNA van de verdachte is vergeleken met de sporen die zijn aangetroffen op de romp en de spullen waarmee de romp is ingepakt. Dit leidde tot een match met de Amsterdammer.

De politie heeft een 62-jarige man gearresteerd in verband met de moord op een Russische kunsthandelaar, wiens romp in 2013 gewikkeld in blauw plastic in het Amsterdamse IJ werd gevonden.

In mei vorig jaar wist de politie vast te stellen van wie de lichamelijke resten waren. De politie maakte de naam en leeftijd van de man nog niet bekend, omdat eerst zijn familie op de hoogte moest worden gesteld. Dat werd bemoeilijkt omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne geen contact mogelijk was met de Russische autoriteiten, zei de politie destijds.

Omdat er inmiddels contact is gelegd met de nabestaanden, kan de identiteit van het slachtoffer nu officieel bevestigd worden. Ook is er nu een foto van Levin vrijgegeven, waarmee de politie hoopt dat er nieuwe informatie uit voortvloeit over het slachtoffer en waar hij het laatst gezien is voor zijn dood.

De politie weet inmiddels ook dat de romp van Levin in de buurt van de woning van de aangehouden verdachte in Amsterdam-Noord uit het water is gehaald. "Hoewel het ruim tien jaar geleden is, doen rechercheurs toch een beroep op het geheugen van mogelijke getuigen die in deze omgeving iets verdachts of opvallends hebben gezien, maar destijds getwijfeld hebben de politie te alarmeren", zegt de politie.

De politie doet vandaag buurtonderzoek en een al eerder uitgeloofde beloning voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak staat ook nog steeds. Degene die deze tip geeft, krijgt 15.000 euro uitgekeerd.

Illegale kunsthandel

De zoon van Levin zegt in een reactie tegen The Guardian dat hij "dankbaar is voor het werk van de Nederlandse politie en alle anderen die hebben bijgedragen aan deze arrestatie". "Ik zou graag willen weten wie mijn vader heeft vermoord en waarvoor. Er zijn zoveel vragen onbeantwoord", voegt de zoon eraan toe.

De Britse krant haalt ook een publicatie van een Russische onderzoekscommissie aan. Daaruit blijkt dat Levin op 17 januari 2013 aan boord van een vliegtuig van Sint-Petersburg naar Amsterdam is gestapt. Hij zou de volgende dag het vliegtuig nemen naar het Spaanse eiland Gran Canaria, maar kwam nooit opdagen voor die vlucht.

Levin zou in Sint-Petersburg een reputatie hebben opgebouwd als vooraanstaand handelaar in religieuze objecten binnen de oosters-orthodoxe kerk. Tegelijkertijd kwam hij meermaals in aanraking met de politie vanwege illegaal kunstbezit en -handel. Hij zat hiervoor gevangenisstraffen uit in Nederland en Rusland. Hij zou veel geld hebben verdiend: uit documenten die The Guardian heeft ingezien zou blijken dat hij onder meer eigenaar was van verschillende huizen in chique wijken in Sint-Petersburg.