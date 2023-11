Man opgepakt na DNA-match in coldcasezaak met gevonden romp in IJ

In mei vorig jaar wist de politie vast te stellen van wie de lichamelijke resten waren. De politie maakte de naam en leeftijd van de man nog niet bekend, omdat eerst zijn familie op de hoogte moest worden gesteld. Dat werd bemoeilijkt omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne geen contact mogelijk was met de Russische autoriteiten, zei de politie destijds.

Omdat er inmiddels contact is gelegd met de nabestaanden, kan de identiteit van het slachtoffer nu officieel bevestigd worden. Ook is er nu een foto van Levin vrijgegeven, waarmee de politie hoopt dat er nieuwe informatie uit voortvloeit over het slachtoffer en waar hij het laatst gezien is voor zijn dood.

De politie weet inmiddels ook dat de romp van Levin in de buurt van de woning van de aangehouden verdachte in Amsterdam-Noord uit het water is gehaald. "Hoewel het ruim tien jaar geleden is, doen rechercheurs toch een beroep op het geheugen van mogelijke getuigen die in deze omgeving iets verdachts of opvallends hebben gezien, maar destijds getwijfeld hebben de politie te alarmeren", zegt de politie.