Afzinken van Maasdeltatunnel eindelijk gelukt

Rijkswaterstaat heeft vannacht het tweede en laatste deel van een nieuwe snelwegtunnel laten afzinken in Het Scheur, het water tussen Vlaardingen en Rozenburg. Het nieuwe tunneldeel is direct aangesloten op het tunneldeel dat al eerder op de bodem was gelegd.

De twee tunneldelen zijn nu met elkaar verbonden. Er zijn zelfs al mensen doorheen gelopen, laat Rijkswaterstaat weten bij Rijnmond.

Het afzinken van het tunneldeel werd met spanning tegemoetgezien, omdat het eerder een paar keer misging. Het oorspronkelijk plan van Rijkswaterstaat was om de twee tunneldelen eind maart al na elkaar te laten afzinken. Maar dat ging niet door omdat het eerste tunneldeel na het afzinken lek sloeg, voor een deel volliep met water en gerepareerd moest worden.

Bij een nieuwe poging om het tweede tunneldeel af te zinken, eind april, brak een kabel. Het tunneldeel botste tegen een kade, raakte beschadigd en moest worden hersteld.

"Je bent er niet bang voor dat het weer misgaat, maar het is toch een hele opluchting dat het nu gelukt is", aldus omgevingsmanager Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat vanochtend. "Het blijft technisch lastig. Er moet veel goed gaan en dat is gelukkig gebeurd."

54 miljoen kilo

De twee tunneldelen vormen samen de Maasdeltatunnel, 400 meter lang, 54 miljoen kilo zwaar en onderdeel van een nieuwe snelwegverbinding aan de westkant van Rotterdam. De nieuwe snelweg A24 sluit aan de noordkant van Het Scheur aan op de A20 en aan de zuidkant op de A15.

Maar het duurt nog even voordat de eerste auto's door die nieuwe tunnel kunnen rijden. "Er moet eerst nog een stuk van twee meter aangemaakt worden, een soort sluitvoeg, aan de noordkant", legt Van der Meer uit. "Ook dat is technisch ingewikkeld en kan pas over een maand of drie gedaan worden."

Tot vanmiddag 15.00 uur ligt het scheepvaartverkeer over Het Scheur nog stil. Dat geeft Rijkswaterstaat de gelegenheid om nog een paar puntjes op de i te zetten. "De tunnel staat op vijzels. Daarmee kunnen we precies kijken waar de buizen liggen en het tunneldeel zo nodig corrigeren. Het gaat dan om centimeters", aldus Van der Meer. Daarna wordt er onder de tunnel nog zand gespoten, zodat beide delen stevig op de bodem liggen. Als laatste wordt meetapparatuur met GPS van de bovenkant gehaald, wat in verband met de stroming op specifieke tijdstippen moet gebeuren.

Naar planning kijken

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat in ieder geval een deel van de opgelopen vertraging bij de werkzaamheden aan de tunnel ingelopen kan worden. Van der Meer: "We gaan straks naar de planning kijken hoe deze er nu bij ligt. Naar verwachting zullen de A24 en de tunnel eind 2024 gebruikt kunnen worden."