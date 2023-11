Mobieltjes ook geweerd in klassen op basisscholen en in speciaal onderwijs

Het kabinet wil dat er ook geen mobieltjes meer worden toegestaan in klassen op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Er komt geen wettelijk verbod, maar onderwijsminister Paul heeft wel vergaande afspraken gemaakt met de sector, meldt zij aan de Tweede Kamer.

De komende tijd zullen leraren, ouders en leerlingen bespreken hoe het 'verbod' in de praktijk kan worden gebracht. Vervolgens wordt het officieel van kracht in het schooljaar 2024-2025. De PO-raad, die opkomt voor scholen in het basisonderwijs liet leden stemmen over de afspraken. 75 procent van hen stemde in. "Het was echt een wens van de politiek", zegt woordvoerder Thijs den Otter. "En scholen en schoolbesturen willen hierin mee gaan."

Hij benadrukt dat het niet gaat om een verbod. "Dat is het in de volksmond, maar in de sector heet het een afspraak". Het betekent dat er geen consequenties zijn als scholen zich hier niet aan houden. Ook is in de afspraken vastgelegd dat leerlingen nog wel mobieltjes mogen hebben als de leraar die in de les wil gebruiken. Bijvoorbeeld bij quizjes of in lessen over digitale vaardigheden.

Geen cijfers

De PO-raad heeft geen cijfers over hoeveel kinderen in het basisonderwijs een mobiele telefoon hebben. Den Otter: "Maar kinderen in groep 7 en 8 hebben bijna allemaal wel een mobieltje." Wel stelt hij dat het gezag van een leraar op de basisschool "doorgaans groter is" dan dat van een leraar op een middelbare school. Het is daarom mogelijk dus makkelijker voor een basisschoolleraar om leerlingen een mobieltje niet te laten gebruiken.

Eerder zijn al afspraken gemaakt om smartphones uit de klas te weren op middelbare scholen. De afspraken voor alle scholen moeten 1 januari volgend jaar ingaan. Aan het eind van het jaar volgt een evaluatie en kan worden bepaald of er ook een wettelijk verbod moet komen.