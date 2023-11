Resten paleis gevonden bij Romeins legerkampement Xanten

In het Duitse Xanten hebben archeologen bij een voormalig Romeins kampement de overblijfselen gevonden van een groot gebouw. Zo'n 2000 jaar geleden heeft er mogelijk een paleis gestaan van 100 bij 100 meter. De resten werden aan de hand van bodemonderzoek ondergronds gevonden.

Vermoedelijk woonde een Romeinse gouverneur in het gebouw, denkt het Bureau voor Archeologisch Monumentenbehoud in het Rijnland.

In de Duitse plaats aan de Rijn, die zo'n 25 kilometer van de grens met Noord-Limburg ligt, lag ooit het Romeinse legioenskamp Castra Vetera met ongeveer 10.000 soldaten. Het kampement was een belangrijke legerplaats aan de noordgrens van het Romeinse rijk en staat sinds 2021 op de werelderfgoedlijst van Unesco.

De vondst van het nieuwe gebouw doet vermoeden dat er naast het kamp een stad heeft gelegen, zegt het bureau. Dat vermoeden ontstond in het voorjaar al toen de fundering van een badhuis van 60 bij 20 meter werd gevonden ten zuiden van Xanten. Het is volgens het bureau niet onwaarschijnlijk dat er duizenden burgers, ambachtslieden en handelaars in de buurt van de soldaten leefden.

Stad eigenhandig verwoest

Volgens het bureau zou de stad dezelfde kunnen zijn als die de Romeinse historicus Tacitus (58 tot ongeveer 120 n.Chr.) beschreef. De Romeinen zouden die stad zelf hebben verwoest tijdens een opstand van de Germanen rond het jaar 70. De Romeinen zouden niet willen dat de stad in vijandelijke handen zou vallen.

Verder onderzoek naar de resten van het paleis moet meer details opleveren. Maar het is nog onduidelijk wat er met de vondst moet gebeuren. De overblijfselen liggen 30 centimeter tot 2 meter onder de grond en kunnen niet zomaar worden opgegraven omdat de grond eigendom is van verschillende partijen.