NS verhoogt prijzen kaartjes in 2024 niet, internationale treinen wel duurder

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de prijzen voor kaartjes voor binnenlandse reizen volgend jaar niet. Dat maakt de vervoersorganisatie vandaag bekend. De prijzen kunnen hetzelfde blijven omdat het kabinet 120 miljoen euro toelegt op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Minister Heijnen (Infrastructuur) maakte eerder bekend dat NS per januari de tarieven met 3,5 procent mocht verhogen, bovenop de reguliere prijsstijging. Reizigersbelangengroep Rover vreesde dat de kaartjes daarmee volgend jaar minimaal 6,5 procent duurder zouden worden voor de reizigers.

Een Kamermeerderheid vroeg het kabinet daarop om geld uit te trekken om prijsstijgingen in het openbaar vervoer tegen te gaan. Voor de NS is de 120 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en het Mobiliteitsfonds. Uit dit fonds worden onder meer investeringen in het spoor betaald.

Voor de internationale treinen verhoogt de NS de tarieven volgend jaar wel: die stijgen met bijna 8 procent. Ook de huur van een OV-fiets gaat reizigers iets meer kosten. Volgend jaar kost dat 4,55 euro per 24 uur. Dit jaar was dat nog 4,45 euro.

Meer geld

Of de prijzen voor kaartjes voor binnenlandse reizen in 2025 ook gelijk blijven, is nog de vraag. Dat kan volgens de NS alleen als de regering opnieuw geld beschikbaar stelt. "Zo niet, dan kunnen wij niet anders dan eind volgend jaar de uitgestelde verhoging voor 2024 alsnog door te voeren, bovenop de inflatie voor 2025", zegt NS-bestuurder Tjalling Smit.

"En daar zit niemand op te wachten. We zijn daarom in gesprek met Den Haag om dit te voorkomen en te zoeken naar een structurele oplossing."

De NS was ook van plan om in 2026 een spitsheffing in te voeren om overvolle treinen tegen te gaan. Op dat idee kwam onder meer kritiek van de Kamer en van reizigers die stelden alleen binnen de spits te kunnen reizen om naar hun werk te gaan.

Vorige week kondigde NS-topman Wouter Koolmees aan dat dat plan niet doorgaat. "We hebben geconstateerd dat daarvoor geen draagvlak is", zei hij in het radioprogramma Sven op 1.