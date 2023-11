Hongarije dreigt met veto tegen EU-perspectief van Oekraïne

De Europese Commissie presenteert morgen een positief rapport over de hervormingen in Oekraïne, Moldavië en zes Balkanlanden die lid willen worden van de Europese Unie. De ogen zijn daarbij vooral gericht op Oekraïne, dat volgens de Commissie klaar is om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Voor het land in oorlog is die Europese steunbetuiging van groot belang. Maar het is allesbehalve een gelopen race, want uitgerekend Oekraïnes buurland Hongarije ligt dwars.

De regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán dreigt met een veto op de eerstvolgende EU-top in december waar de Europese regeringsleiders het Commissieadvies nog moeten bekrachtigen. De reden die de Orbán-regering opgeeft: de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne worden geschonden. Die minderheid leeft daar al ruim een eeuw, sinds Hongarije na de Eerste Wereldoorlog grondgebied moest afstaan aan buurlanden.

Taalwet

"Er zijn nieuwe wetten ingevoerd die het leven van de Hongaren in Oekraïne ellendig hebben gemaakt", zegt Balázs Orbán, rechterhand en politiek adviseur (geen familie) van premier Orbán. Hij doelt daarbij op een recent ingevoerde taalwet in Oekraïne die minderheden, niet alleen de Hongaarse, verplicht om minimaal 70 procent van hun onderwijs te volgen in het Oekraïens. Kinderen die in een Hongaarstalig gezin in Oekraïne opgroeien zouden daardoor op school flinke achterstand oplopen, klinkt de zorg in Hongarije.

"Wij kunnen dit niet accepteren", zegt Balázs Orbán in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, in een exclusief interview met NOS. "De Hongaarse positie is glashelder: zolang deze wet bestaat kan er met de Oekraïners niet worden gepraat over hun integratie in de Europese Unie."