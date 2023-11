Kantoorverhuurder WeWork vraagt uitstel van betaling aan, faillissement dreigt

De internationaal opererende kantoorverhuurder WeWork heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf, dat in 2010 werd opgericht in de Verenigde Staten, werd in 2019 nog geschat op een waarde van 47 miljard dollar.

Met een herstructurering hoopt WeWork een faillissement te voorkomen en een doorstart te maken. Het bedrijf zegt een overeenkomst te hebben gesloten met een groot deel van de schuldeisers om 3 miljard dollar aan bestaande leningen en obligaties om te zetten in eigen vermogen. Ook wil WeWork huurcontracten voortijdig beëindigen via een zogenoemde Chapter 11-procedure.

WeWork kampt al jaren met problemen, maar die zijn verergerd door stijgende kosten en het feit dat thuis werken populairder is sinds de coronacrisis. Minder mensen kiezen daardoor voor een werkplek bij WeWork.

Waarde gedaald

Het bedrijf luidde in augustus al de noodklok over de eigen toekomst. Maar het gaat al sinds 2019 niet goed met WeWork. De waarde van het bedrijf kelderde van 47 miljard naar 8 miljard dollar. Ceo Adam Neumann werd afgezet en Softbank, de belangrijkste investeerder in het bedrijf, nam de controle over. Maar pogingen om veranderingen in het bedrijf door te voeren, hebben dus onvoldoende effect gehad.

WeWork beschikt volgens de laatste cijfers over 777 kantoorlocaties in 39 landen. In Amsterdam zijn vier plekken waar mensen een kantoorruimte, flexwerkruimte, vergaderruimte of bureau kunnen huren.