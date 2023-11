Vanavond op tv: EU-lidmaatschap Oekraïne stap dichterbij • In gesprek met Volt-lijsttrekker Laurens Dassen

EU-lidmaatschap Oekraïne stap dichterbij

Oekraïne en Moldavië mogen als het aan de Europese Commissie ligt beginnen met onderhandelingen over het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat adviseert de Europese Commissie. De 27 EU-leiders moeten nog unaniem akkoord gaan met het advies. Dat de EU mogelijk gaat onderhandelen met een land in oorlog, is opvallend. Het is een duidelijke boodschap aan Oekraïne dat het land bij de Europese familie hoort en tegelijkertijd ook een krachtig signaal aan Rusland, dat de Unie Oekraïne niet in de steek zal laten. Wat ging er allemaal aan vooraf en hoe nu verder?