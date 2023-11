Vier mannen vervolgd na stelen gouden toilet in Engeland in 2019

Vier mannen worden vervolgd voor de diefstal van een 18-karaats gouden toiletpot in het Britse Blenheim Palace. De toiletpot is gemaakt door de vermaarde Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het kunstwerk was uitgeleend door het Guggenheim-museum in New York aan Blenheim Palace toen het in 2019 werd gestolen.

De verdachten zijn allemaal tussen de 35 en 39 jaar oud. Eerder werden zeven mensen opgepakt, maar gisteren werd bekendgemaakt dat vier van hen worden vervolgd voor diefstal en heling. Ze staan 28 november voor het eerst voor de rechter.

Blenheim Palace is het gebouw waar de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk Winston Churchill werd geboren. Het doet tegenwoordig dienst als museum. Op het moment van de diefstal was er net een tentoonstelling geopend over het werk van de provocatieve kunstenaar Cattelan. Het gouden toilet maakte deel uit van de tentoonstelling en was aangesloten op de riolering. Bezoekers mochten het ook daadwerkelijk gebruiken. Het werk was bedoeld als satire op excessieve rijkdom en bestaat uit ruim 100 kilo aan goud met een waarde van meer dan 3 miljoen euro.

Weinig bewaking

In het Guggenheim werd het toilet bewaakt door een beveiliger en mochten bezoekers er maximaal drie minuten gebruik van maken. In Blenheim Palace stond er geen beveiliger voor de deur. Voor de start van de tentoonstelling vertelde Edward Spencer-Churchill, die de tentoonstelling naar het paleis haalde, dat hij niet verwachtte dat het ooit gestolen zou worden. "In de eerste plaats is het aangesloten op de riolering en in de tweede plaats heeft een potentiële dief geen idee wat de laatste persoon die het toilet heeft gebruikt, gegeten heeft", zei hij tegen The Times. "Dus nee, ik ben niet van plan het te laten bewaken."

Toch wisten de dieven het toilet los te rukken. Het veroorzaakte aanzienlijke waterschade aan het paleis. Al snel werd een eerste verdachte opgepakt, maar het toilet bleef spoorloos. Of het nu wel is gevonden, is niet bekendgemaakt, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. In 2021 zei politiechef Matthew Barber in een interview met BBC al dat hij dacht dat het toilet is omgesmolten door de daders.

Provocatief

Maurizio Cattelan staat bekend om zijn provocatieve kunstwerken. Hij maakte onder meer een wassen beeld van een knielende Adolf Hitler die er van de achterkant uitziet als een kind. Het beeld was in 2002 te zien in museum Boijmans Van Beuningen. Ook liet hij een banaan met ducttape aan een muur vastplakken en noemde het werk Comedian. De banaan werd eerder dit jaar in Seoul opgegeten door een Zuid-Koreaanse student. Geen ramp: de banaan werd sowieso iedere twee à drie dagen vervangen.

Op dit moment is op twee plekken in Nederland werk van Cattelan te zien. In het depot van het Boijmans Van Beuningen staat een pop die lijkt op de kunstenaar die door een gat in de grond naar boven kijkt. En in museum Voorlinden staan twee piepkleine liftjes met deurtjes die regelmatig opengaan.

Bekijk hier een aantal bekende werken van de kunstenaar: