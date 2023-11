Wekdienst 7/11: Koning Charles houdt eerste toespraak • Marijnissen (SP) in NOS Radio 1 Journaal

Eerst het weer: De dag begint wisselend bewolkt en op een enkele bui na is het overwegend droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 11 tot 12 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met dagelijks regen of buien.

Goedemorgen! Bretly D. verschijnt voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam, die beslist over verlenging van zijn voorarrest. Ook zal de Britse koning Charles zijn eerste 'King's Speech' houden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bretly D. verschijnt voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam, die beslist over verlenging van zijn voorarrest. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Rotterdamse psychiater en een steekincident in Zutphen. Hij werd na een klopjacht gearresteerd.

De Britse koning Charles houdt vandaag om 12.00 uur Nederlandse tijd zijn eerste King's Speech als koning van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee opent hij het nieuwe parlementaire jaar.

SP-lijstrekker Lilian Marijnissen is te gast in het NOS Radio 1 Journaal. Ze schuift vanaf 8.30 uur aan bij presentator Astrid Kersseboom om te praten over het verkiezingsprogramma van de partij.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in New York bijna vier uur lang verhoord in de fraudezaak die tegen hem is aangespannen. Tijdens het verhoor kwam het meermaals tot aanvaringen tussen Trump en de rechter.

Trump wordt ervan verdacht dat hij de waarde van zijn vermogen sterk heeft overdreven. Daarmee zou hij tal van financiële voordelen hebben binnengehaald. Hij zou bijvoorbeeld hogere leningen en lagere premies voor verzekeringen hebben gekregen. Volgens advocaten heeft dit Trump meer dan 100 miljoen dollar opgeleverd.

Ander nieuws uit de nacht

Italië gaat asielzoekerscentra openen in Albanië: In eerste instantie kunnen er 3000 mensen worden opgevangen in de centra in Albanië. Premier Meloni hoopt dat het er uiteindelijk 36.000 per jaar kunnen worden.

Akkoord over strengere regels voor politieke advertenties in EU-landen: Het is de bedoeling dat dit soort advertenties van een duidelijk label voorzien worden. Ook wordt het gemakkelijker voor burgers, journalisten en autoriteiten om op te vragen wie de geldschieters achter de advertentiecampagnes zijn, en hoeveel ze ervoor betalen.

En dan nog even dit:

Liefdesbrieven die in de 18e eeuw zijn onderschept door de Britten zijn eindelijk alsnog geopend. Brieven gericht aan onder anderen Franse verloofdes, ouders, kinderen en zeemannen vielen destijds door oorlog in verkeerde handen.