Glamour in Thialf met Jutta en Jake: 'Lekker dat iedereen naar hem kijkt'

Al ruim voordat het schaatsseizoen eind oktober in Thialf werd afgetrapt met het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker gonsde zijn naam al door het stadion. YouTube-ster en bokser Jake Paul zou aanwezig zijn bij de eerste wedstrijd van het seizoen van zijn vriendin Jutta Leerdam. Het team rondom Paul zocht contact met de organisatie. Of ze de auto voor de deur mochten parkeren en er wellicht een aparte ingang kon worden genomen door de bokser en zijn gevolg. Het antwoord was simpel: in Thialf parkeert iedereen op dezelfde parkeerplaats en nemen ze dezelfde ingang. Ook iemand met dik 25 miljoen volgers op Instagram. 'Gereserveerd' Alleen op de eerste dag van zijn bezoek aan het schaatstoernooi vielen de papiertjes met 'gereserveerd' op rondom de zitplekken van de fanschare van Leerdam. Maar op de tweede dag waren ook die er niet meer. En zat Paul zichtbaar te genieten van de langssuizende schaatsers. "Het is een prachtige sport. We zouden het meer moeten promoten in de Verenigde Staten", zegt Paul met een brede lach als we hem vragen naar zijn eerste echte bezoek aan Thialf. "Ik heb haar al zien trainen in een lege hal. Maar om haar nu zo te zien stralen onder de felle lampen is prachtig. Ik hou van haar!" Camera's Leerdam zelf voelt de camera's zeker op zich gericht. Want zal de op sociale media breed uitgemeten relatie geen invloed hebben op het trainingsregime van de wereldkampioene op de 1.000 meter? Zelf is ze duidelijk: "Nee, absoluut niet." Maar de druk om het wel te bewijzen is er natuurlijk wel groter door geworden.

Jutta Leerdam mag dan goed begonnen zijn aan het schaatsseizoen, veel ogen zijn niet op haar gericht maar op haar vriend Jake Paul. - NOS

Leerdam won in maart de wereldtitel in Thialf en stapte vrijwel gelijk daarna in het vliegtuig naar Miami. "Ik ben uitgenodigd door Jake Paul, om te gast te zijn in zijn goed beluisterde podcast", vertelde ze toen enthousiast over haar plannen na het seizoen. Van het een kwam het ander en al snel werden de twee in de Amerikaanse roddelpers aan elkaar gelinkt. Inmiddels is het een wereldberoemd duo en ontgroeit Leerdam met rasse schreden de schaatssport. Of kan de schaatssport met haar meegroeien? In het American football gaat het al weken, misschien wel maanden, over één ding: Taylor Swift en sterspeler Travis Kelce. Ze lijken een koppel te zijn en dat zorgt voor een hoop reuring in en rond de sport. Met een hoop meer kijkers en geïnteresseerden tot gevolg.

Naar een nationale schaatswedstrijd zullen niet plots veel meer mensen kijken in de VS. Maar wat als de Amerikaanse tiener Jordan Stolz de titels aaneenrijgt, mét Jake Paul op de tribune? Dan kan het snel gaan. Magneet Paul Na het eerste schaatsweekend was de kritiek niet van de lucht. De aandacht lag te veel op de aanwezigheid van Paul en de pers dook massaal op de bekendste bezoeker van Thialf. Leerdam vindt het wel prettig, zo'n magneet aan haar zijde. "Ik vind het wel fijn dat de mensen nu vooral op hem letten en mij met rust laten. Dan kan ik lekker in zijn schaduw mijn eigen ding doen." En dat deed ze ook tijdens het kwalificatietoernooi: tweede op de 500 meter en een afgetekende overwinning op de 1.000 meter. "Voor ons staat allebei onze sport op één, dat is voor ons heel helder", is Leerdam resoluut.

