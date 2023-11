Afscheid van motocross doet Van de Ven pijn: 'Mijn lust en mijn leven'

Ze heeft haar handen gebroken en haar teen, twee keer haar scheen- en kuitbeen verbrijzeld, en haar kruisband en meniscus zijn weg. Ook is er kraakbeen weggehaald en heeft ze artrose in haar onderrug. En nog heeft ze lang getwijfeld. Maar uiteindelijk was de conclusie van motocrosser Nancy van de Ven dat ze moet stoppen, op 25-jarige leeftijd, met pijn in het hart: "Dit is mijn lust en mijn leven." Als je moet stoppen met wat je het allerliefste doet, is dat moeilijk, zegt Van de Ven. "Ik heb niks anders in mijn leven als dit. Mijn leven draait hierom. Wat moet ik nu?"

Motocrosser Nancy van de Ven raakte afgelopen jaar - opnieuw - zwaar geblesseerd en neemt nu afscheid van haar geliefde sport. In 2022 werd ze als eerste Nederlandse vrouw wereldkampioene in de WMX. - NOS

Die laatste vraag beantwoordt ze zelf al. Vol overtuiging heeft ze zich al op nieuwe dingen gestort, zo heeft ze een baan bij motorproducent Yamaha geaccepteerd. Door haar drukke werk hoopt ze niet in een zwart gat te vallen. Hoewel ze weet dat stoppen de verstandigste keuze is, doet de beslissing pijn. "Ik heb alles gewonnen wat er te winnen is. Dus eigenlijk heb ik het wel uitgespeeld. Maar van de baan gedragen worden en dat is het dan, dat is een ellendig einde van je loopbaan."

Doorzettingsvermogen Terugkeren om mee te doen voor plek vijf tot en met tien ziet ze niet zitten. En om echt op topniveau terug te keren wordt een enorme klus en brengt ook risico's met zich mee, vanwege de artrose in haar rug. "Je hebt maar één lichaam. Zo heb ik nooit gedacht, maar nu realiseer ik me dat er een leven is na het crossen." Doorzettingsvermogen heeft haar altijd ver gebracht. Eerdere blessures overwon ze allemaal en na vijf keer een tweede plek in het wereldkampioenschap WMX werd ze afgelopen jaar eindelijk wereldkampioen.

Nancy van de Ven wordt in Turkije achtste en dat is voldoende om de eindzege veilig te stellen. Ze werd al vijf keer tweede en heeft nu, na al die jaren, wél de wereldtitel binnen. - NOS