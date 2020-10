Oekraïne scherpt stadionbeleid aan: kaartje gekocht, toch geen toegang

Bij het enorme aantal toeschouwers bij de wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland, vier dagen geleden in Kiev, werden in coronatijd al de nodige vraagtekens gezet, laat staan over de oplossingen die de Oekraïense bond voorafgaand aan het duel met Spanje van dinsdag had bedacht.

Vlak voor de interland die in het kader van de Nations League werd gespeeld, werd besloten het maximum aantal supporters in het Olympisch Stadion van Kiev te halveren. Fans kregen daardoor pas bij de toegangspoortjes te zien of ze wel of niet naar binnen mochten.

Afgelopen zaterdag waren er 22.000 kaarten beschikbaar, wat neerkomt op dertig procent van de totale capaciteit. Ruim 17.500 tickets werden toen verkocht.

Duizenden fans

Het exacte aantal verkochte toegangsbewijzen voor het duel met Spanje was niet bekend, maar lag naar verluidt rond de 15.000. Duizenden fans kregen aan de poorten van het stadion dus te horen dat ze rechtsomkeert moesten maken.