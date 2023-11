Italië gaat asielzoekerscentra openen in Albanië

Albanië is bereid om een deel van de bootvluchtelingen op te vangen die door Italië op zee worden gered. Dat hebben de Italiaanse premier Meloni en de Albanese premier Rama aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie.

In eerste instantie kunnen er 3000 mensen worden opgevangen in de centra in Albanië. Meloni hoopt dat het er uiteindelijk 36.000 per jaar kunnen worden. De geredde migranten verblijven op kosten van Italië in de Albanese kampen terwijl de Italiaanse autoriteiten hun asielaanvragen afhandelen, is het idee. De centra zouden niet gebruikt worden voor zwangere vrouwen, kinderen en kwetsbaren.

"Albanië is in alle opzichten een Europees land", zei Meloni bij de aankondiging van de samenwerking. Ook al is Albanië momenteel geen lid van de Europese Unie "gedraagt Albanië zich wel al zo", vond ze.

'Guantanamo'

"Als Italië belt, neemt Albanië op", zei premier Rama op zijn beurt. "Iedereen kan zien dat dit een moeilijke situatie is voor Italië. Geografie is een vloek geworden voor Italië, want als je arriveert in Italië, kom je aan in de EU."

Vanuit zowel de Italiaanse als de Albanese oppositie klinkt kritiek op het plan. De Italiaanse politicus Riccardo Magi, van de liberale partij +Europa, noemt de centra "doodeng" en "een soort Italiaanse Guantanamo Bay". "Het is ook in strijd met de wet: Italië kan mensen die op zee zijn gered niet naar een land buiten de EU sturen alsof het postpakketjes zijn." De Albanese oppositie hekelt een gebrek aan transparantie over de afspraken.