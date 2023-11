Akkoord over strengere regels voor politieke advertenties in EU-landen

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om politieke advertenties online aan banden te leggen. Zo is het de bedoeling dat dit soort advertenties van een duidelijk label voorzien moet worden. Ook wordt het gemakkelijker voor burgers, journalisten en autoriteiten om op te vragen wie de geldschieters achter de advertentiecampagnes zijn, en hoeveel ze ervoor betalen.

Op nadrukkelijk verzoek van het parlement moet er verder een openbare database worden opgericht waarin alle politieke advertenties opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Het is de bedoeling dat die er binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe regels is. De advertenties moeten er zeven jaar in worden opgeslagen.

Verder is het niet langer toegestaan voor niet-EU-landen om politieke advertenties plaatsen in de drie maanden voor een verkiezing of referendum in een EU-land. Zo moet buitenlandse beïnvloeding bij de stembusgang worden tegengegaan.

"Dit is een grote stap voor de bescherming van onze verkiezingen en voor het bereiken van digitale soevereiniteit in de EU", zegt de Franse liberale Europarlementariër Sandro Gozi. "Burgers kunnen politieke advertenties online herkennen en zien wie er verantwoordelijk voor is. En deze nieuwe regels maken het moelijker voor buitenlandse partijen om desinformatie te verspreiden en onze vrije en democratische processen te beïnvloeden."

Microtargeting

Onderdeel van het akkoord zijn ook afspraken over wat microtargeting wordt genoemd. Nu kunnen kiezers nog op basis van hun online gedrag en persoonlijke data bepaalde advertenties voorgeschoteld krijgen. Dat gebeurt ook bij de komende Kamerverkiezingen volop, bracht de NOS afgelopen weekend in kaart. Dat zou met de nieuwe regels ook veranderen.

Advertenties aanbieden op basis van etniciteit, religie, geaardheid mogen met dit akkoord niet meer. Ook komt er een verplichting tot het vragen van toestemming voor het gebruik van data voor politieke advertenties. Die toestemming moet worden gegeven door internetgebruikers zelf. Het Europees Parlement wil verder een verbod op het gebruik van gegevens van minderjarigen.

"Onze samenleving staat onder druk door politieke advertenties die verdeeldheid zaaien en versplintering bevorderen", reageert Europarlementariër Paul Tang (PvdA) tegenover de NOS. "Met microtargeted advertenties aan hypergerichte groepen beïnvloedt het zelfs verkiezingen en wetgevingsprocessen. Daarom pleiten we voor strengere regels: geen online tracking van mensen voor politieke advertenties en beperkingen op de targeting."

Europese verkiezingen

Met het voorlopige akkoord zijn de nieuwe regels nog niet meteen van kracht. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten het akkoord nog officieel aannemen. Daarna zouden ze binnen 18 maanden moeten gelden. Een deel van de regels moet wel al gelden voor de Europese verkiezingen van juni komend jaar.